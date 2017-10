Sodnik preprečil Trumpovo prepoved vstopa v ZDA: "To je diskriminacija"

"Ta ukaz ima enake pomanjkljivosti kot prejšnji"

18. oktober 2017 ob 09:49

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški zvezni sodnik Derrick Watson je ustavil izvršni ukaz Donalda Trumpa o prepovedi potovanj v ZDA za državljane osmih držav, saj je prepričan, da gre za diskriminacijo na osnovi narodnosti.

Trumpov ukaz o prepovedi vstopa v ZDA za državljane Irana, Libije, Sirije, Somalije, Jemna, Severne Koreje, Čada in Venezuele bi moral začeti veljati danes, a sodnik Watson trdi, da je nezakonit, ker ima enako težavo kot Trumpovi prejšnji ukazi – nima osnove za ugotovitev, da bo vstop 150 milijonov ljudi iz omenjenih držav škodoval interesom ZDA.

Trump je do zdaj izdal dva ukaza o prepovedi potovanj v ZDA za državljane muslimanskih držav, sodišča na nižjih stopnjah so ju preprečila, vrhovno sodišče pa je na koncu z omejitvami enega dovolilo. Ko se je iztekla njuna veljavnost, je Trump prišel na dan z novo prepovedjo, v katero je vključil dve nemuslimanski državi – Severno Korejo, katere državljani tako ali tako ne prihajajo v ZDA, in Venezuelo, za katero prepoved velja le za ljudi okoli predsednika Nicolasa Madura.

Utemeljitev za novo prepoved je ta, da omenjene države ne sodelujejo dovolj z ZDA na področju varnosti, ne delijo informacij oziroma ne uvajajo ukrepov, ki bi nevarnim ljudem onemogočili pot v ZDA. Sodnik Watson je te utemeljitve zavrnil z ugotovitvijo, da številne druge države prav tako ne izpolnjujejo vseh meril Trumpove vlade, vendar zanje prepovedi ni uvedel.

Še več podobnih tožb

Podobne tožbe so vložene tudi v drugih državah, na primer v Marylandu, kjer toži Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU). V Seattlu pa skupaj nastopajo države Washington, Oregon, Kalifornija, New York in Maryland pred istim sodnikom, ki je januarja ustavil že prvi Trumpov ukaz, ki je povzročil popolno zmedo na letališčih v ZDA in po svetu.

Trump je potem izdal nekoliko predelan ukaz, ki je bil marca spet ustavljen, vrhovno sodišče ZDA pa je junija odločilo, da deloma velja. Ta drugi ukaz je veljal za državljane Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije in Jemna ter za begunce.

Vrhovno sodišče je iz prepovedi izločilo vse, ki imajo dokazljive vezi v ZDA, kar je praktično pomenilo vse potnike iz prepovedanih držav, razen turistov in poslovnežev, ki jih iz omenjenih držav ni veliko.

Bela hiša: "Sodnik spodkopava prizadevanja za varnost"

Bela hiša se je na odločitev sodnika Watsona nemudoma odzvala z mnenjem, da sodnik spodkopava predsednikova prizadevanja za ameriško varnost, in z napovedjo obrambe ukaza na sodiščih. Podobno se je odzvalo tudi pravosodno ministrstvo ZDA.

A. P. J.