Vučić prisegel kot novi predsednik Srbije

Prepričan, da je bil odličen premier

31. maj 2017 ob 14:03

Beograd - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Srbija je tudi uradno dobila novega predsednika, potem ko je v parlamentu prisegel Aleksandar Vučić, ki bo posle prevzel od Tomislava Nikolića.

Izvolitev Vučića, ki je prepričljivo slavil v prvem krogu volitev, je sprožila proteste nasprotnikov. Tudi na dan prisege v parlamentu so se zbrali na ulicah Beograda. Očitajo mu avtokratsko vodenje, teptanje vladavine prava in da bo s prevzemom predsedniške funkcije svojo moč še utrjeval. Kot iz Beograda poroča dopisnik RTV Slovenija Boštjan Anžin, se nasprotnikom prisega bolj zdi kot kronanje vladarjev. Tudi Saša Janković, ki je bil na volitvah drugi in postaja novi vodja opozicije, je za sredo zvečer sklical protest proti novemu predsedniku.

"Ne najdem besed, s katerimi bi opisal strah in upanje ob prevzemu te dolžnosti, ki se mi zdi sveta. Pri tej funkciji so potrebna dejanja, ne besede, končno oceno bomo podali, ko bom zaključil s to dolžnostjo. Zahvalil bi se predhodnikom in še posebej predsedniku Nikoliću, ki je podpiral najtežje poteze vlade," je ob prisegi v parlamentu, pred katerim so se zbrali njegovi podporniki, dejal 47-letni Vučić.

"Prisegam, da bom vse svoje moči in napore posvetil ohranitvi suverenosti in ozemeljski celovitosti Srbije, vključno s Kosovom in Metohijo, kot njenima sestavnima deloma, uresničevanju človekovih pravic in pravic manjšin ter svoboščin, spoštovanju zakonov in ustave, ohranjanju miru in blaginje za vse državljane Srbije. Prisegam, da bom vestno in odgovorno izpolnjeval vse svoje naloge," je povedal ob zaprisegi, piše B92.

Prepričan je, da je odlično opravljal delo premierja. Strateški cilji Srbije so zdaj članstvo v Evropski uniji, dobri odnosi z Rusijo in Kitajsko ter stabilnost in mir v regiji. Zdaj si želi, da bi si ga srbski državljani zapomnili tako, kot so si nemški kanclerja Gerharda Schröderja. Slovesna inavguracija bo potekala 23. junija, ko bodo prišli tudi voditelji iz tujine. Do takrat bo znano, kako bo sestavljena nova vlada in kdo jo bo vodil. Začasno bo to zunanji minister Ivica Dačić.

