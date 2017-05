Zagreb: Slovesnost od dnevu zmage nad fašizmom brez državnega vrha

Premier ni imel časa

9. maj 2017 ob 21:51

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Na slovesni akademiji ob dnevu zmage nad fašizmom in osvoboditve Zagreba ter dnevu Evrope v Zagrebu ni bilo nikogar s hrvaškega državnega vrha, ki si je zato prislužil kritike antifašistov.

Konservativni premier Andrej Plenković (HDZ) se je opravičil, češ da ima druge obveznosti, zato se je akademije udeležil njegov odposlanec. Plenković se je sicer udeležil proslave ob dnevu Evrope, ki je bila na zagrebškem Evropskem trgu, ter izjavil, da ni imel časa, da bi se udeležil tudi slovesne akademije, ki je potekala nekaj ur prej.

Za medije je zanikal navedbe, da se dogodka ni udeležil, ker je želel poslati sporočilo skrajnim desničarjem, potem ko so v ponedeljek iz HDZ-ja izključili člana predsedstva in poslanca Zlatka Hasanbegovića, ki je znan po svojih skrajno desnih stališčih.

"Vrgli senco na Hrvaško"

Predsednik zveze antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške Franjo Habulin je dejal, da je državni vrh poslal slabo sporočilo Hrvaški, regiji in Evropi, in da je s tem "vrgel senco na Hrvaško". "Kot da so pozabili, da hrvaška ustava navaja antifašizem kot enega temeljev te države," je povedal Habulin.

Habulin je kritiziral politiko hrvaške vlade, ki "vztrajno ponavlja fraze o obsodbi vseh totalitarnih režimov z namenom, da bi izenačili fašizem in antifašizem ter poskusili skriti antifašizem za komunizmom".

"Rdeča zvezda simbol upora in svobode"

Poudaril je, da koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno in vojni zločini fašistov, vključno z ustaši, niso bili komunistične laži, kot je vse pogosteje slišati na Hrvaškem. Dejal je še, da je bila "rdeča zvezda simbol upora in svobode, a so jo umazali tisti, ki so jo hitro zamenjali s četniško kokardo". Akademije so se udeležili preživeli antifašistični borci iz Hrvaške ter predstavniki opozicije, med drugimi predsednik SDP-ja Davor Bernardić.

Kritike zaradi tolerance do ustaštva

Desnosredinska hrvaška vlada je pogosto tarča kritik levosredinske opozicije in nevladnih organizacij zaradi spravljivega odnosa do vse bolj pogostega povzdigovanja ustašev in fašistične Neodvisne države Hrvaške.

B. V.