V Španiji je bil na zahtevo turških oblasti aretiran nemško-turški pisatelj

Nemško-turški odnosi spet na preizkušnji

20. avgust 2017 ob 08:43

Granada - MMC RTV SLO

Nemško-turški pisatelj Dogan Akhanli, znani kritik turškega predsednika Erdogana, je bil na zahtevo turških oblasti aretiran v Španiji. Ni jasno, zakaj je bil pisatelj aretiran.

60-letni Akhanli, ki so ga aretirali med počitnicami v Granadi, je veliko pisal o človekovih pravicah v Turčiji. Pisal je tudi o uboju turško-armenskega novinarja Hranta Dinka leta 2007 in poboju Armencev, ki so ga zagrešili otomanski Turki in ki ga je nemški parlament lani označil za genocid. Njegov odvetnik Ilias Uyar je za nemški tednik Der Spiegel dejal, da je "neverjetno, da Turčija zdaj v tujini preganja kritične ljudi".

Poslanec nemških Zelenih Volker Beck je aretacijo označil za politično motivirano in dejal, da Akhanlija ne bi smeli izročiti Turčiji. Po Beckovih besedah aretacija kaže, da je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pripravljen "izvajati svojo oblast zunaj meja države", da bi "zastraševal in preganjal svoje kritike po svetu", poroča BBC.

Po propadlem poskusu vojaškega udara lanskega julija je bilo v Turčiji aretiranih na desetine tisoče ljudi, vključno z uradniki, akademiki in novinarji. Opozicijski mediji so bili zaprti.

Novinar Yucel še v pridržanju

Februarja je bil tako v Turčiji prijet Deniz Yucel, nemško-turški novinar, ki dela za nemški časopis Die Welt, zaradi obtožb o proizvajanju teroristične propagande. Še zdaj je v policijskem pridržanju.

Marca je Erdogan nemške predstavnike obtožil, da se obnašajo kot nacisti. Nemčija je pred tem prepovedala shode, s katerimi je Erdogan v Nemčiji želel pridobiti podporo med tam živečimi Turki na referendumu, na katerem se je odločalo o večjih pooblastilih predsednika države.

V petek so se nemško-turški odnosi še poslabšali, ko je Nemčija Erdogana obtožila vmešavanja v notranje zadeve. Erdogan je namreč nemške volivce in volivke turškega rodu pozval, naj na prihajajočih volitvah ne volijo glavnih strank v Nemčiji. BBC ob tem poudarja, da sta državi kljub napetostim pomembni trgovski partnerici in zaveznici v Natu.

B. V.