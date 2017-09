Zaradi izjave o pohodu na Ljubljano bo odstavljen svetovalec hrvaške predsednice

Predsednica ni sprejela hujskaške izjave

15. september 2017 ob 14:53

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović bo odstavila upokojenega admirala Davorja Domazeta Loša iz sveta za domovinsko varnost zaradi izjave, da bi "hrvaška pehota lahko v 48 urah vkorakala v Ljubljano".

Predsednica naj bi podpisala razrešitev Domazeta Loša po današnji vrnitvi z Malte, kjer se udeležuje srečanja s predsedniki držav skupine Arraiolos, je poročala regionalna televizija N1, ki se sklicuje na neuradne informacije. Kot so dodali, je Kolinda Grabar-Kitarović dejala, da spoštuje admiralov prispevek med vojno na Hrvaškem, a da so njegove izjave o Sloveniji nesprejemljive.

"Stanje med državama zahteva racionalno in odgovorno vedenje, ne pa spodbujanja incidentov," je izjavo hrvaške predsednice objavila N1 na svoji spletni strani.

Nekdanji admiral o "sistematičnem slovenskem izsiljevanju"

Svetovalec hrvaške predsednice Domazet Lošo je v četrtek za desničarski novičarski portal direktno.hr komentiral spor o meji med Hrvaško in Slovenijo. Med drugim je izpostavil, da "ne ve, zakaj hrvaška politika sploh pristaja na sistematično slovensko izsiljevanje". Ocenil je, da bi lahko "hrvaška pehota v 48 urah vkorakala v Ljubljano".

Njegovo izjavo so v četrtek ostro kritizirali v največji opozicijski stranki SDP. Kot so dejali, so je izjava o vojaškem pohodu na Slovenijo neprimerna.

Domazet Lošo je bil imenovan v svet za nacionalno varnost hrvaške predsednice leta 2015. V vojno na Hrvaškem se je vključil iz Beograda, kjer je bil v poveljstvu nekdanje jugoslovanske mornarice. Sodeloval je pri oblikovanju hrvaških varnostno-obveščevalnih služb in načrtovanju vojaških operacij. Po upokojitvi leta 2000 se je uveljavil kot vojaški analitik in geostrateg, velja pa tudi za privrženca teorij zarote.

B. V.