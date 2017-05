ZDA in EU so se dogovorili: Ne bo prepovedi prenosnikov na poletih v ZDA

Prepoved velja za bližnjevzhodne države in Maroko ter Turčijo

18. maj 2017 ob 10:02

Bruselj - MMC RTV SLO

Predstavniki ZDA in EU-ja so sprejeli odločitev, da ne bodo uvedli prepovedi prenosnih in tabličnih računalnikov kot del ročne prtljage na poletih iz Evrope v ZDA.

Po štiriurnem sestanku v Bruslju o grožnjah za varnost na letalih pa so sporočili, da še vedno razmišljajo o drugih ukrepih. ZDA so sicer sprva želele prepoved elektronskih naprav, "večjih od pametnih telefonov", v okviru ročne prtljage, ki so jo marca uvedle za nekatere pretežno muslimanske države, razširiti tudi na Evropo.

Marca so ZDA to prepoved uvedle za polete iz Turčije, Maroka, Jordanije, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Katarja, Savdske Arabije in Kuvajta. Razlog za prepoved naj bi bil strah, da bi bila v elektronski napravi skrita bomba. Nato je Velika Britanija uvedla podobno prepoved na poletih iz šestih držav.

BBC navaja Steva Landellsa, strokovnjaka za varnost pri britanskem združenju pilotov, ki je dejal, da predstavljajo večje elektronske naprave zaradi baterij večjo nevarnost, če so v prtljažnem delu letala. Kot je dejal Landells, obstaja namreč tveganje, da se baterije vnamejo, če so poškodovane ali če pride do kratkega stika, v tem primeru pa bi osebje požar hitreje opazilo in ukrepalo.

ZDA: Komunikacija bo boljša

K srečanju ameriških in evropskih predstavnikov so pozvali slednji, potem ko so ameriške oblasti sporočile, da imajo nove informacije glede spremembe delov prenosnikov v eksplozivne naprave. Podrobnosti o specifičnih grožnjah niso bile objavljene.

Ameriški predstavniki so evropskim kolegom zagotovili, da je srečanje znak začetka obdobja boljše komunikacije o varnostnih vprašanjih pod predsednikom Donaldom Trumpom.

