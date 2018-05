ZDA: Iran mora svojcem žrtev 11. 9. izplačati milijardno odškodnino

V pričakovanju civilnih tožb proti Savdski Arabiji

2. maj 2018 ob 11:05

New York - MMC RTV SLO

Svojci žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001 so dobili več milijard dolarjev vredno tožbo proti Iranu zaradi njegovega domnevnega sodelovanja v napadih.

Newyorški sodnik George Daniels je presodil, da so Iran, iranska centralna banka in islamska revolucionarna garda odgovorni za smrti 1.008 ljudi v napadih na Svetovni trgovinski center (WTC) in Pentagon. Skupno število žrtev v napadih je sicer preseglo številko 2.900, a se tožbi niso priključili svojci vseh žrtev.

Daniels je zato Iranu naložil plačilo dobrih 6 milijard dolarjev odškodnine družinam žrtev - 12,5 milijona za zakonskega partnerja žrtve, 8,5 milijona za starša, 8,5 milijona za otroka in 4,25 milijona za brata oz. sestro.

Kot navaja New York Post, je razsodba bolj kot ne jalova, saj ni veliko verjetnosti, da bo Iran odškodnino plačal.

Komisija, ki je preiskovala napade 11. 9., sicer ni odkrila nobenih neposrednih povezav med teroristi Al Kaide, ki so napad izvedli, in Iranom. Še več - 15 od 19 napadalcev je prihajalo iz Savdske Arabije, dva iz ZAE, po eden pa iz Egipta in Libanona, a ZDA se nikdar niso odločile za kakšno konkretno ukrepanje proti Savdijcem, ki so najtesnejši zavezniki ZDA na Bližnjem vzhodu.

A kljub vsemu povedanemu ameriška tožba vztraja, da je Teheran na neki način vseeno podpiral ugrabitelje letal ter jim nudil usposabljanje in finančno pomoč.

A čeprav razsodba sama po sebi še ne bo dejansko pripeljala do izplačil, analitiki pričakujejo, da bo pomembna v civilnih tožbah, ki pa so uperjene proti Savdski Arabiji.

Ključna ostaja Savdska Arabija

Tožba proti Iranu je bila prvotno vložena leta 2004, zeleno luč za nadaljevanje pa je dobila šele leta 2016, ko je kongres sprejel zakonodajo, ki dovoljuje žrtvam terorizma, da vložijo tožbe proti državam, ki terorizem podpirajo.

"Decembra 2011 je newyorško zvezno sodišče na zaslišanju prišlo do sklepa, da predloženi dokazi dokazujejo, da je bilo iransko gmotno oskrbovanje Al Kaide razlog za napade 11. 9. ter nastalo škode, poškodb in smrti," je za ABC povedal odvetnik žrtev Robert Haefele.

"Ranjenim v napadih ali svojcem žrtev je težko ignorirati ugotovitve zveznega sodišča glede krivde Irana. A te ugotovitve ne bi smele zasenčiti gore dokazov, predloženih proti Savdski Arabiji, ki ostaja ključna za naš primer," je še poudaril Haefele.

Marca letos je prav tako sodnik George Daniel zavrnil prošnjo Savdske Arabije, da naj tožbo proti njej ovrže. Daniels je takrat povedal, da obstaja razumna podlaga, da odobri tožbo svojcev žrtev proti Riadu, ki mu očitajo, da je pomagal načrtovati napade.

Iran: Smešne obtožbe

Teheran se na razsodbo še ni odzval, je pa v preteklosti tovrstne obtožbe zavračal kot smešne, glede na to, da nobeden izmed napadalcev ni bil iranski državljan, nobena preiskava pa ni odkrila kakšnih neposrednih povezav med napadi in Iranom.

"Kako nizko se lahko spusti vpliv petrodolarjev? Lažne novice Cie & Sklada za obrambo demokracij (FDD) s selektivnimi dokumenti Al Kaide glede Irana ne morejo prikriti vloge ameriških zaveznikov v napadih 11. 9.," je lani na Twitterju zapisal iranski zunanji minister Mohamad Džavad Zarif.

K. S.