ZDA napovedujejo vojaške sile za "prevlado v vesolju"

Nasprotniki skeptični do ideje vesoljskih sil

9. avgust 2018 ob 22:05

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Podpredsednik ZDA Mike Pence je napovedal ustanovitev vesoljskih sil – šeste veje ameriških oboroženih sil – do leta 2020. Ustanovitev mora odobriti še kongres.

"Kot je predsednik Donald Trump dejal s svojimi besedami: ni dovolj le ameriška prisotnost, v vesolju potrebujemo ameriško prevlado," je v Pentagonu idejo predstavil Pence. "Amerika bo vedno iskala mir v vesolju, tako kot tudi na Zemlji, vendar zgodovina dokazuje, da mir pride le skozi moč, v vesolju pa bodo vesoljske sile ta moč ZDA v prihodnjih letih," je predstavil ambiciozne načrte.

Vesoljska sila bi bila odgovorna za vrsto pomembnih vesoljskih zmogljivosti ZDA, ki vključujejo vse od GPS-satelitov do senzorjev, ki pomagajo slediti izstreljenim izstrelkom. Poročilo Pentagona vključuje tudi vmesne korake, kot je oblikovanje enotnega vesoljskega bojnega poveljstva do konca leta 2018, nad katerim bi sprva bedele zračne sile.

Ustanovitev vesoljskih sil mora odobriti še kongres. Če bodo imeli po novembrskih kongresnih volitvah v njem večino demokrati, predloga najverjetneje ne bodo odobrili. Tudi sicer velikega navdušenja, razen v Beli hiši, nad vesoljskimi silami ni. Upokojeni astronavt Scott Kelly je idejo označil za eno večjih neumnosti, metanje denarja skozi okno in idejo, ki bo ogrozila mirno raziskovanje vesolja.

Mattis svari pred vesoljskimi napadi

Ideji je sprva nasprotoval tudi obrambni minister James Mattis, ki pa je vesoljskim silam danes izrekel podporo tudi zato, ker so ameriški tekmeci, kot sta Rusija in Kitajska, v primeru konflikta vse bolj pripravljeni napasti ameriške zmogljivosti v vesolju. "Tej resničnosti se moramo prilagoditi," je dejal.

Šesta veja oboroženih sil

S tovrstnimi grožnjami se trenutno ukvarjajo zračne sile – ena izmed petih obstoječih vej oziroma rodov oboroženih sil ZDA. Po prepričanju Trumpa, ki je med nastopom Pencea tvitnil "vesoljske sile do konca in naprej!", ZDA poleg zračnih sil, marincev, kopenske vojske, mornarice in obalne straže nujno potrebujejo še vesoljske sile.

J. R.