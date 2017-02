Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! ZDA so venezuelskemu podpredsedniku zamrznile njegovo premoženje v ZDA in mu prepovedale vstop v državo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ZDA prepovedale vstop v državo podpredsedniku Venezuele

Obtožujejo ga vpletenosti v trgovino z mamilil

14. februar 2017 ob 09:49

Washington - MMC RTV SLO/STA

ZDA so uvedle sankcije proti nedavno imenovanemu venezuelskemu podpredsedniku Tarecku El Aissamiju, ki ga obtožujejo sodelovanja v mednarodni trgovini z mamili.

El Aissamiju so zamrznili njegovo premoženje v ZDA in mu prepovedali vstop v ZDA. Po ameriških navedbah je venezuelski politik, ki ga je venezuelski predsednik prejšnji mesec imenoval za podpredsednika, v času, ko je bil notranji minister (med letoma 2008 in 2012) in guverner zvezne države Aragua omogočal, ščitil in nadzoroval velike pošiljke mamil iz Venezuele v Mehiko in ZDA. Za tovrstne storitve naj bi mu plačeval venezuelski mamilarski kralj Walid Makled.

Sankcije so ameriške oblasti uvedle tudi proti bogatemu poslovnežu Samarku Lopezu, tesnemu sodelavcu El Aissamija.

Po besedah Johna E. Smitha z ameriškega finančnega ministrstva so sankcije vrh večletne preiskave proti mamilarskim združbam, v okviru katere so preiskovali pomembne trgovce z mamili v Venezueli in ki je pokazala, da noben položaj in vplivnost ne moreta kršilcev zakona zaščititi pred pregonom.

Kot še poroča BBC, ki se sklicuje na ameriške medije, naj bi ameriške oblasti El Aissamija preiskovale tudi zaradi domnevnih povezav z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolahom.

K. T.