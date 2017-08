ZDA zahtevajo zaprtje ruskega konzulata v San Franciscu

Obe državi bosta imeli 455 članov diplomatskega osebja

31. avgust 2017 ob 20:56

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

ZDA so Rusiji napotile zahtevo, da zapre svoj konzulat v San Franciscu ter še dve diplomatski izpostavi v Washingtonu in New Yorku. Gre za povračilni ukrep na rusko zahtevo, da ZDA zmanjšajo število svojih diplomatov v Rusiji. Rok za to se bo za ZDA iztekel v petek, Rusiji pa v soboto.

Zunanje ministrstvo ZDA je ukrep za zaprtje ruskega konzulata v San Franciscu utemeljilo kot "odločitev v duhu enakopravnosti". Za razliko od Moskve, ki je dala ZDA za zmanjšanje števila diplomatskih predstavnikov iz 1.200 na 455 en mesec časa, bo imela Rusija čas za zaprtje omenjenih diplomatskih objektov le do sobote.

"Po tem ukrepu bosta obe državi obdržali po tri konzulate. Ostala bo razlika pri številu diplomatskih in konzularnih priključkov. Ruski vladi smo dovolili, da obdrži nekaj teh priključkov, saj želimo zaustaviti spiralno slabšanje meddržavnih odnosov," je odločitev komentiral ameriški zunanji minister Rex Tillerson.

Ob konzulatu v San Franciscu bo morala Rusija zapreti tudi večjo stavbo, kjer ima rusko veleposlaništvo svoje prostore, ter priključek h konzulatu v New Yorku.

Lavrov odločitev obžaluje

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je že izrazil obžalovanje zaradi odločitve Washingtona in zaostrovanja napetosti med državama, ki jih ni sprožila Rusija, poroča RT. Povedal je še, da ga je Tillerson poklical in mu sporočil odločitev Washingtona. Ruske oblasti bodo zdaj natančno preučili nove ameriške ukrepe in Washington obvestili glede svoje odločitve.

Ruski konzul v San Franciscu Sergej Petrov je medtem dejal, da bo odločitev Washingtona škodila tako ruske kot ameriške državljane, ki živijo na ozemlju ZDA. "Američani so pogosto naslovili naš konzulat, tudi kadar so zaprosili za ruski vizum," je sporočil po poročanju RT-ja.

Zaostrovanje po domnevnem vmešavanju v volitve

Do dodatnega zaostrovanja v odnosih med ZDA in Rusijo je kljub napovedim in upom novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa prišlo po odločitvi ameriškega kongresa za nove sankcije proti Rusiji zaradi njenega domnevnega vpletanja v ameriške predsedniške volitve. Ruski predsednik Vladimir Putin je nato julija sprejel odločitev o zmanjšanju ameriške prisotnosti na diplomatskih predstavništvih.

Zaostrovanje v diplomatskih odnosih se je začelo že v času administricije predsednika Baracka Obame, ko so izključili 35 ruskih diplomatov v ZDA in Rusiji preprečili dostop do diplomatskih posesti v Marylandu in New Yorku. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi s protiukrepi počakal dalj časa, saj naj bi čakal na morebiten preklic sankcij Trumpa, vendar se to ni zgodilo, poroča Guardian.

ZDA naj bi že izpolnila rusko zahtevo

Na ameriškem zunanjem ministrstvu so zagotovili, da so zahtevo ruske vlade že izpolnili. "Vendar mislimo, da je bilo to dejanje neupravičeno in škodljivo odnosom med našima državama," je povedala tiskovna predstavnica ministrstva Heather Nauert.

Glede na Putinovo zahtevo naj bi zdaj Rusija in ZDA imeli po največ 455 diplomatov v drugi državi. Rusijo naj bi zapustili tudi ruski državljani, ki so delali na ameriških diplomatskih predstavništvih. Na ameriškem ministrstvu o številkah sicer niso želeli govoriti, vendar naj bi po poročanju spletnega portala RBK med njimi bilo najmanj 600 Rusov.

Zaustavitev izdaje vizumov

ZDA so pripravljene sprejeti tudi dodatne ukrepe, če bodo nujni in upravičeni, sporoča zunanje ministrstvo. Med drugim je Washington že napovedal, da ne bo več izdajal neimigracijskih vizumov v Rusiji med 23. avgustom in 1. septembrom. Izdajanje vizumov na ameriških konzulatih v Rusiji je prav tako do nadaljnjega ustavljeno.

J. R.