ZDA zaradi migrantov začasno delno zaprle najbolj obremenjen mejni prehod z Mehiko

Migranti imajo za seboj 4.000 kilometrov dolgo pot

20. november 2018 ob 07:26,

zadnji poseg: 20. november 2018 ob 07:49

San Diego,Tijuana - MMC RTV SLO

ZDA so z namenom krepitve nadzora začasno delno zaprle najbolj obremenjen mejni prehod z Mehiko San Ysidro, potem ko so na sever Mehike prišli srednjeameriški prebežniki. Medtem se ameriška vojska že umika z meje.

Za tri ure so zaprli promet proti ZDA in polovico vstopnih točk za pešce, da bi lahko namestili nove premične ovire z bodečo žico, poroča BBC. Del prometnih poti proti severu so medtem že odprli, zaprtje pa ni vplivalo na pot proti Mehiki.

Predstavniki ministrstva za domovinsko varnost so sporočili, da so prejeli informacije o mogočih poskusih nezakonitega vstopa v ZDA, zaradi česar so se odločili za nove ukrepe za nadzor meje.

Z ministrstva so še sporočili, da so v t. i. karavani ljudi, ki bežijo iz Hondurasa, Gvatemale in Salvadorja zaradi revščine in nasilja, identificirali "več kot 500 zločincev". Dodali pa so tudi, da se v karavani "ženske, otroke in pripadnike LGBT-skupnosti poriva na začetek za ustvarjanje pozitivne podobe".

110.000 ljudi vsak dan čez prehod

Skozi mejni prehod San Ysidro sicer vsak dan v ZDA vstopi okoli 110.000 ljudi, dnevno pa pot med Tijuano na mehiški in San Diegom na ameriški strani meje opravi okoli 40.000 vozil. Kljub velikosti oblasti na prehodu San Ysidro obdelajo le okoli 100 prošenj za azil na dan. Ljudje, ki potujejo iz srednjeameriških držav, imajo namen v ZDA zaprositi za azil.

Medtem so nekateri prebivalci Tijuane protestirali proti prebežnikom in zahtevali, da odidejo. Zbralo se je okoli 200 ljudi. Župan Juan Manuel Gastelum je v petek dejal, da v mestu pričakujejo do 10.000 prebežnikov v prihajajočih tednih in da mesto ni pripravljeno na ta "plaz".

Zaradi težavnosti vstopa v ZDA bodo morali nekateri migranti v Tijuani preživeti več tednov, celo mesecev. Za seboj imajo 4.000 kilometrov dolgo pot. Ameriški predsednik Donald Trump je njihov poskus pobegniti iz revščine in nasilja označil za "invazijo".

Vojaki, poslani pred volitvami, se umikajo

Ravno, ko migranti prihajajo na obmejno območje, pa se 5.800 vojakov, ki jih je Trump pred kongresnimi volitvami domnevno zaradi nevarnosti, ki naj bi jo predstavljali prebežniki, napotil na mejo, postopno umika, poroča Politico. Vojska je tam opravila svojo nalogo, in sicer postavitev bodeče žice in drugih ovir na mejnih prehodih med ZDA in Mehiko.

Tako demokrati kot republikanci so kritizirali "zelo neobičajno" napotitev vojske na mejo. Trumpovo potezo so označili za poskus uporabiti oborožene sile v predvolilne namene.

B. V.