Zdravnik Bele hiše: Trump je odličnega zdravja

Več podrobnosti zdravstvenega pregleda bo znanih v torek

13. januar 2018 ob 11:59

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je opravil prvi zdravniški pregled, odkar je lani januarja nastopil položaj, je po mnenju zdravnika v Beli hiši "odličnega zdravja."

Trumpa so v petek vojaški zdravniki v bolnišnici Walter Reed National Military Medical Center pregledovali približno tri ure, zdravnik Bele hiše Ronny Jackson pa je po njem dejal, da je pregled potekal "izjemno dobro." "Predsednik je izvrstnega zdravja, in veselim se, da vam bom v torek predstavil podrobnosti obiska," je v izjavi za javnost, ki jo je poslala Bela hiša, zapisal Jackson. Po navedbah tiskovne predstavnice Bele hiše Sarah Sanders je Jackson že tretji mandat zdravnik ameriškega predsednika, kar pomeni, da je bil tudi zdravnik Trumpovega predhodnika Baracka Obame.

Trump je po pregledu pomahal novinarjem pred zdravstvenim centrom, ni pa želel odgovarjati na novinarska vprašanja, potem pa se z družino odpravil v Palm Beach na Florido.

71-letni Trump je pregled opravil le nekaj dni po izidu knjige Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše, v kateri je Michael Wolff Trumpa označil za neosredotočenega in otročjega. Po izidu knjige se je na Belo hišo usul plaz vprašanj glede Trumpovih nasprotujočih se izjav o ključnih politikah in zaradi njegovih spornih potez. Trump se je v odzivu na knjigo, ki ga opisuje kot intelektualno in čustveno neprimernega za predsedniški položaj, označil za "stabilnega genija".

Kateri podatki o Trumpovem zdravstvenem stanju bodo znani javnosti, bo odločila Bela hiša, predsedniku namreč ni treba razkriti ničesar. Kot poroča Reuters, bo Jackson v torek najverjetneje odgovorjal na vprašanja o izvidih pregleda.

Brez psihiatričnega pregleda

Bela hiša je dala jasno vedeti, da Trumpov zdravstveni pregled ne bo vseboval psihiatričnega pregleda. V preteklosti so objave zdravstvenega stanja predsednikov običajno vsebovale navedbe osnovnih podatkov o teži, tlaku in ravneh holesterola. Po besedah direktorice predsedniških študij v Millerjevem centru na univerzi Virginia Barbare Perry obstaja dolga zgodovina razprav o tem, kateri podatki o predsednikovem zdravju naj bodo objavljeni. Tako je John F. Kennedy razkril svoje vojne poškodbe, ne pa recimo tega, da je imel Addisonovo bolezen. (op. gre za bolezen zaradi zmanjšanega delovanja skorje nadledvične žleze). Perryjeva meni, da bi morali predsedniki opraviti niz pregledov in testiranj, ali so primerni za predsedovanje.

Ko se je Trump še potegoval za predsedniški položaj, je objavil poročilo, v katerem je njegov osebni zdravnik dejal, da bi bil Trump "najbolj zdrav posameznik, ki je bil kdaj koli izvoljen za predsednika".

Poročilo o Trumpovem zdravju bo po mnenju Georgea Annasa, vodje centra za zdravstveno pravo, etiko in človekove pravice na bostonski univerzi za javno zdravje kratko in polno pohval. Mislim, da ne gre pričakovati nič drugega, kot da bo objavljena vsebina Trumpa predstavila v dobri luči, napoveduje Annas.

K. T.