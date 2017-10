Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V treh napadih talibanov ta teden je umrlo več kot 120 ljudi, največ vojakov in policistov. Foto: Reuters Sorodne novice Zaradi vse več nasilja v Afganistanu se zapirajo številne šole Dodaj v

Že v tretjem napadu talibanov ta teden več kot 40 mrtvih

Mrtvih je tudi deset napadalcev

19. oktober 2017 ob 11:02

Kabul - MMC RTV SLO, STA

V napadu talibanov na vojaško bazo v provinci Kandahar na jugu Afganistana je umrlo najmanj 43 vojakov. Še devet je ranjenih, šest jih pogrešajo.

Tarča napada v zgodnjih jutranjih urah je bilo oporišče v okrožju Majvand v provinci Kandahar. Napadalci so po poročanju BBC-ja uporabili dve vozili bombi, s katerimi so uničili vhod v poslopje in nato napadli poslopje. Po navedbah afganistanskega obrambnega ministrstva je bilo ubitih tudi 10 napadalcev.

Odgovornost za napad so že prevzeli talibani, gre pa za že tretji napad na poslopja varnostnih sil v državi ta teden. Pred dvema dnevoma je v napadu na policijsko vadbišče v Gardezu na vzhodu države umrlo najmanj 41 ljudi, v nasilju pa je bilo ranjenih še okoli 150, zaradi česar so v bolnišnici izdali poziv za krvodajalce. Isti dan je v bombnem napadu v sosednji provinci Gazni umrlo še 30 ljudi. Pri vseh napadih so talibani razstrelili oklepno vozilo z eksplozivom, da so lahko vdrli na območje.

K. T.