Zimbabvejska vladajoča stranka odstavila Mugabeja

V čakanju odločitve vojske

19. november 2017 ob 12:57

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Zimbabvejska vladajoča stranka ZANU-PF je na izrednem sestanku odstavila dolgoletnega predsednika države Roberta Mugabeja s čela stranke, na njegovo mesto pa imenovala nekdanjega podpredsednika Zimbabveja Emmersona Mnangagwo.

Prav Mugabejeva razrešitev 75-letnega Mnangagwe z mesta podpredsednika pred dvema tednoma je povzročila učinek domin v Zimbabveju, ki mu 93-letni Mugabe vlada že vse od leta 1980, ko se je ta afriška država osamosvojila od Velike Britanije.

Slabotni predsednik, ki mu zdravje v zadnjem letu pospešeno peša, je namreč na Mnangagwejevo mesto postavil svojo 40 let mlajšo ženo Grace, zato je posredovala vojska, v sredo prevzela nadzor nad državo, Mugabeju pa odredila hišni pripor.

Grace Mugabe izključena iz stranke

Delegati ZANU-PF-ja so sicer na izrednem sestanku Grace Mugabe, ki je do dogodkov ta mesec veljala za Mugabejevo naslednico, povsem izključili iz stranke, sprožili pa so tudi postopek odstavitve Mugabeja kot predsednika države.

V soboto se je na mirnih protestih v prestolnici Harare zbralo več 10.000 ljudi, ki so protestirali proti zakoncema Mugabe in pozdravljali novo dobo, ki se obeta državi.

Mugabe, ki vztrajno zavrača odstop, naj bi se sicer danes sešel s poveljniki vojske, ki ga bodo skušali pregovoriti, naj prepusti oblast. V preteklih dneh so z njim potekala intenzivna pogajanja, a brez učinka.

Vse več pritiska na Mugabeja

Še pred odločitvijo ZANU-PF-ja o odstavitvi Mugabeja se je v Zimbabveju tudi danes krepil pritisk na ostarelega predsednika, naj odstopi. Ob tem mu je hrbet obrnilo vse več dosedanjih podpornikov, kot so podmladek ZANU-PF in veterani osvobodilne vojne. "Zahtevamo izključitev gospe Mugabe iz stranke in pozivamo predsednika Mugabeja, naj odstopi s položajev predsednika stranke in republike," je v sporočilu za javnost zapisal vplivni podmladek ZANU-PF-ja, Liga mladih. "Ostareli predsednik se bo tako lahko odpočil," so dodali.

Liga mladih je doslej podpirala Grace Mugabe kot naslednico svojega moža. Liga mladih je danes tudi odločno obsodila nedavno odstavitev Mnangagwe in njegovo izključitev iz stranke ter zahtevala njegovo "takojšnjo vrnitev" na položaj in v ZANU-PF.

Da bi moral Mugabe odstopiti še danes, je pozval tudi vodja vplivnega zimbabvejskega združenja veteranov osvobodilne vojne Chris Mutsvangwa. "Najbolje bi bilo, da bi se odpovedal položaju. Če tega ne bo storil, bi morala zadevo danes končati vojska," je dejal novinarjem.

K. S.