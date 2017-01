ZN obsodil izraelske načrte o novi gradnji na zasedenih ozemljih

Palestina: Izrael ni zavezan k iskanju miru

25. januar 2017 ob 08:03

New York, Jeruzalem - MMC RTV SLO

Odločitev Izraela o novi gradnji na Zahodnem bregu so Združeni narodi obsodili in izrazili zaskrbljenost, da bo poteza ogrozila iskanje rešitve po načelu dveh držav.

"Za generalnega sekretarja ne obstaja načrt B, ampak le rešitev dveh držav. V zvezi s tem so vsaka taka enostranska dejanja, ki predstavljajo oviro za rešitev problema po tem načelu, zanj zelo skrb vzbujajoča," je povedal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN-a Antonia Guterresa Stephane Dujarric in dodal, da je ključno, da sprti strani sodelujeta v dobri veri, ko skušata doseči cilj: "Rešitev predstavljata dve državi, Izrael in Palestina, dve državi dveh ljudstev."

Trump za tesnejše vezi z Izraelom kot Obama

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v torek odobril gradnjo 2.500 novih domov za naseljence. To je druga takšna napoved, odkar je predsednik ZDA postal Donald Trump. Novi ameriški predsednik je z izjavami večkrat potrdil, da bo "bolj naklonjen gradnji naselbin", kot je bil njegov predhodnik Barack Obama, ki je nasprotoval gradnji Izraela, sicer tradicionalno tesnega zaveznika ZDA.

Trump je kritiziral odločitev Obamove administracije, da se je vzdržala glasovanja in ni dala veta na resolucijo Varnostnega sveta ZN-a, ki od Izraela zahteva konec gradnje nezakonitih naselbin na palestinskem ozemlju. Obenem je Trump za svojega veleposlanika v Izraelu izbral Davida Friedmana, ki celo nasprotuje rešitvi spora po načelu dveh držav in je zagovornik gradnje judovskih naselbin.

Netanjahu februarja v Washington

Večino novih stanovanj bodo zgradili na Zahodnem bregu. Okoli sto v naselju Bejt El v bližini Ramale. Kot piše BBC, naj bi tu prejeli finančna sredstva iz fundacije, ki jo vodi Jared Kushner, Trumpov zet in svetovalec.

Mirovni proces med Izraelom in Palestino je bil tudi tema telefonskega pogovora med Netanjahujem in Trumpom, ko je bil izraelski premier tudi povabljen na sestanek v Washington, ki bo februarja. "Predsednik je poudaril, da se lahko o miru pogajata le Palestina in Izrael neposredno. ZDA bodo tesno sodelovale z Izraelom, da bo pri doseganju tega cilja narejen napredek, " so sporočili iz Bele hiše.

"Izrael ni zavezan k iskanju miru"

Palestinska stran je v odzivu zapisala, da Izrael "ruši mir", ko gradi na zemlji, ki jo Palestina želi za svojo državo. Predstavnica Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) Hanan Ašravi je odločitev odločno obsodila in pozvala mednarodno skupnost, da se zavzame za konkretne in resne ukrepe proti Izraelu: "Izraelska vlada je še enkrat dokazala, da je bolj zavezana h kraji zemlje in kolonializmu, kot pa rešitvi dveh držav in iskanju miru, varnosti ter stabilnosti. Taka namera predstavlja vojni zločin in očitne kršitve mednarodnega prava in konvencij, zlasti resolucije 2334 Varnostnega sveta."

Od okupacije leta 1967 na območju Zahodnega brega in Vzhodnega Jeruzalema v 140 judovskih naselij živi več kot 500.000 Izraelcev. Naselja so po mednarodnem pravu, kot določa 4. Ženevska konvencija, nezakonita, rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča jih označuje za vojni zločin, a Izrael oboje izpodbija.

T. J.