Kerry vidi rešitev v dveh državah, Trump sporoča Izraelu, naj ostane močan

28. december 2016 ob 14:05,

zadnji poseg: 28. december 2016 ob 18:52

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

"Rešitev dveh držav je edina možnost za trajni mir med Izraelci in Palestinci," je med drugim dejal odhajajoči ameriški zunanji minister John Kerry.

Kerry je pojasnil, da ZDA z vetom niso preprečile sprejetja resolucije Varnostnega sveta (VS) ZN, ki od Izraela zahteva ustavitev gradnje po mednarodnem pravu nezakonitih naselbin na zasedenih Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu, ker želijo, da se ohrani možnost dveh držav.

Širjenje naselbin odmik od dveh držav

"Prijatelji si morajo povedati tudi boleče resnice. Širjenje naselbin na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu pomeni odmik od rešitve dveh držav. Več ko bo naseljencev, težje bo oblikovati dve državi. Ohranjanje statusa quo pa pomeni eno državo in trajno okupacijo. Zato z vetom nismo preprečili sprejetja resolucije," je poudaril Kerry, ki je vodil zadnji krog t. i. mirovnih pogajanj med Izraelci in Palestinci, ki so bila po devetih mesecih prekinjena aprila 2014.

Nepovratno se cementira realnost ene države

Kerry je Izrael opomnil, da se mora odločiti, ali bo judovska ali demokratična država. "Ne morejo biti oboje," je dejal Kerry, ki ga skrbi za prihodnost rešitve dveh držav: "Dejstva na 'terenu' - nasilje, terorizem, hujskanje, širitev naselbin in očitno trajna okupacija, ki se ne konča, uničujejo možnosti za mir na obeh straneh. Hkrati pa nepovratno cementirajo realnost ene države, ki pa je večina ljudi ne želi."

Ne verjame, da naselbine pomenijo več varnosti za Izrael

Kerry je nadaljeval, da od ZDA nikakor ni mogoče pričakovati, da bodo podprle namere skrajnežev na kateri koli strani, ki bi si želeli ustvariti enovito državo. Kerry je še pripomnil, da ena sama država ne bo vodila v mirno prihodnost. Dodal je še, da bodo ravno naselbine odločale o prihodnosti države. V govoru je še dejal, da ne verjame, da gradnja novih naselbin pomaga pri vzpostavljanju varnosti v Izraelu. Opozoril je, da so nekatera naselja na Zahodnem bregu zgrajena strateško, saj da želi Izrael to območje zase, hkrati pa s tem onemogoča Palestincem, da bi se tam razvijali.

Kerry za prestolnico obeh držav predlagal Jeruzalem

Zato je predlagal, da se Izrael in Palestina vrneta na dogovor o dveh državah in razdelitvi ozemlja iz leta 1967, preden je izbruhnila šestdnevna vojna, čeprav bo verjetno treba nekatera ozemlja z obojestransko privolitvijo zamenjati. Za prestolnico obeh držav je Kerry predlagal Jeruzalem. "Na Izraelcih in Palestincih je, da sprejmejo težke odločitve za mir, vendar lahko vsi pomagamo," je še povedal.

ZDA so se vzdržale in omogočile sprejetje resolucije

Spomnimo, za "protiizraelsko" resolucijo je v petek glasovalo 14 od 15 članic VS-ja, le ZDA so se kot edina izmed petih stalnih članic vzdržale. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump in kongresniki obeh strank so bili enotni v obsodbi ameriškega predsednika Obame, ker ZDA niso z vetom preprečile sprejema resolucije, ki je prvič od leta 1979 zahtevala konec gradenj izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Obama je podobno resolucijo z vetom preprečil že leta 2011.

Trump: Ne smemo dovoliti, da se z Izraelom ravna zaničevalno

Trump je prek Twitterja že nekaj ur pred govorom Kerryja znova izrazil podporo Izraelu in mu zagotovil, da se bodo odnosi med državama po 20. januarju, ko prevzame oblast, spremenili oziroma izboljšali. "Začetek konca je bil grozen sporazum z Iranom in zdaj to (ZN)! Ostani močan, Izrael. 20. januar se hitro približuje. Ne smemo več dovoliti, da se z Izraelom še naprej ravna zaničevalno in brez spoštovanja," je Trump zapisal na Twitterju.

Netanjahu: Kerry prezrl vzroke konflikta

Izraelski premier Netanjahu je Kerryjev govor označil za enostranskega oz. uperjenega proti Izraelu. "Več kot uro se je Kerry obsesivno ukvarjal z naselbinami in se komaj kaj dotaknil vzrokov konflikta - palestinskega nasprotovanja judovski državi v kakršnihkoli mejah," je bil kritičen Netanjahu.

Odpovedana razprava o novi gradnji

Že pred tem so iz Izraela sporočili, da so na zahtevo Netanjahuja odpovedali za sredo predvideno razpravo jeruzalemske komisije za gradnje o odobritvi dovoljenj za gradnjo 492 novih judovskih stanovanjskih enot v okupiranem vzhodnem delu Jeruzalema, ki ga je Izrael priključil k svojemu ozemlju. Pripojitve mednarodna skupnost sicer ni priznala. Kot je za AFP povedal član komisije Hanan Rubin, je Netanjahu zahteval, da razpravo preložijo, da bi se izognili dodatnim konfliktom z ZDA.

V naselbinah živi več kot 600.000 Izraelcev

Kot določa 4. Ženevska konvencija, so izraelske naselbine na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu nezakonite, Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča jih označuje za vojni zločin. V izraelskih judovskih naselbinah na palestinskem ozemlju, ki ga je Izrael okupiral leta 1967, živi že več kot 600.000 naseljencev.

