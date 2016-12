Izrael: Za resolucijo proti naselbinam Obamova administracija

Trump ZN označil za debatni krožek

27. december 2016 ob 10:21

Jeruzalem - MMC RTV SLO/STA

Izrael je zagrozil, da bo novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu predal dokaze, da za resolucijo Združenih narodov, ki obsoja izraelske naselbine, stoji Barack Obama.

Varnostni svet ZN-a je v petek soglasno z vzdržanim glasom ZDA potrdil resolucijo 2334, ki izraelske gradnje na spornih zasedenih ozemljih razglaša za kršitev mednarodnega prava in oviro do mirne rešitve spora med Izraelci in Palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, Trump in kongresniki obeh strank so bili enotni v obsodbi predsednika Obame, posledice pa za zdaj nosijo druge države.

Netanjahu je po poročanju ameriške televizijske mreže CNN zunanjemu ministrstvu Izraela ukazal, naj začasno ustavi vso diplomacijo z državami, ki so glasovale za resolucijo. Izjema so ZDA in še dve članici VS-ja - Malezija in Venezuela, s katerima pa Izrael tako ali tako nima diplomatskih odnosov. Ukazal je tudi, da veleposlaniki Velike Britanije, Francije, Rusije, Kitajske, Japonske, Ukrajine, Angole, Egipta, Urugvaja, Španije, Senegala in Nove Zelandije odslej nimajo vstopa na izraelsko zunanje ministrstvo, omejeni pa so tudi stiki na ministrski ravni.

Jeruzalem pričakoval ameriški veto

Izraelci trdijo, da imajo dokaze, ki razkrivajo, da je dokument, ki od Izraela zahteva konec gradnje nezakonitih naselbin, pripravila Obamova administracija, piše Guardian. Izrael je ob tem prek veleposlanika v Washigntonu Rona Dermerja zagrozil, da bo dokumente predal Trumpu, ki bo mesto predsednika od Obame prevzel januarja.

Novica o informacijah glede Obame, o čemer je v javnosti spregovoril Netanjahujev tiskovni predstavnik David Keyes, je prišla dan za tem, ko je bil ameriški veleposlanik v Izraelu Dan Shapiro poklican na zagovor k Netanjahuju, zakaj ZDA niso vložile veta na glasovanju v Varnostnem svetu. Namesto tega je ameriška veleposlanica v ZN-u Samanta Power dvignila roko za vzdržanje glasovanja.

Namestnik ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Ben Rhodes je kakršno koli vpletenost zanikal: "Nismo pripravili resolucije in nismo imeli nobenega vpliva. Ko je sledilo glasovanje, smo se odločili, da se vzdržimo." Ob tem je dodal, da se za veto niso odločili, ker Obamova administracija nasprotuje izraelski gradnji nezakonitih naselbin na palestinskem ozemlju, obenem pa ZDA tudi skrbi, kaj bi veto lahko pomenil za regijo.

Odnosi med Netanjahujem in Obamo so napeti, drugače pa je s Trumpom, ki je tako kot izraelski premier še vedno jezen zaradi resolucije, ki jo je VS sprejel v petek. Trump je svoj pogled delil prek družbenega omrežja Twitter, kjer je zapisal, da ima ZN velik potencial, a je postal le klub za ljudi, da pridejo skupaj, se pogovorijo in imajo lepo, kar je po njegovem mnenju žalostno. Trump je glede resolucije dejal, da bo po njegovi inavguraciji, ki bo 20. januarja, marsikaj drugače.

T. J.