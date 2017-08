Župani mest v Furlaniji - Julijski krajini zaskrbljeni zaradi prebežnikov

Predlagajo pospešitev postopkov za izgon iz države

30. avgust 2017 ob 20:42

Trst - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Naraščajoče število prosilcev za politični azil v Furlaniji - Julijski krajini je župane štirih največjih mest - Trsta, Gorice, Pordenona in Vidma - spodbudilo, da so na nevzdržne razmere skupaj opozorili Rim.

V dokumentu, ki ga bodo prihodnji teden izročili italijanskemu notranjemu ministru Marcu Minittiju ob njegovem obisku v deželi, so zapisali svoje zahteve in predloge za reševanje nastalih težav.

Desnosredinski župani Gorice, Trsta in Pordenona ter njihov levosredinski kolega iz Vidma soglašajo, da je nujna takojšnja pomoč države in mednarodne skupnosti. Vsaj 90 odstotkov prebežnikov po njihovem mnenju ne beži pred vojno, temveč prihajajo iz drugih evropskih držav, kjer so jim prošnje za zatočišče zavrnili.

Italija naj bi zato tudi zahtevala spremembo dublinske pogodbe, na podlagi katere naj bi prebežniki za zaščito zaprosili le v prvi vstopni državi.

Več komisij in olajšanje izgona

Goriška komisija za podelitev statusa azilanta namreč ne zmore več tolikšnega bremena, zato župani predlagajo ustanovitev enakih komisij še v Vidmu, Trstu in Pordenonu. Pospešiti bi morali tudi postopke za izgon iz države in povečati število sil javnega reda, menijo. Stroške za zdravljenje prebežnikov bi po njihovem mnenju morala plačati država. Vsem, ki so v Furlaniji - Julijski krajini že pridobili mednarodno zaščito, pa bi morali pomagati, da zaživijo v novih okoljih.

V štirih deželnih mestih je prebežnikov bistveno več od dogovorjenega števila dva in pol na tisoč domačinov. Mnogo jih živi na prostem; v mestnih parkih in na drugih javnih površinah. V zadnjih mesecih so ljudstvo vznemirili tudi kriminalni dogodki, v katere naj bi bili prebežniki vpleteni. Težave pri zagotavljanju pomoči vse večjemu številu prosilcev za azil presegajo vse politične okvire, so še zapisali štirje župani.

Mirjam Muženič, Radio Slovenija