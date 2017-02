Ministrstvo za pravosodje brani Trumpovo prepoved vstopa

Zvezni sodišči: Odlok je protiustaven

7. februar 2017 ob 07:39

Washington, Seattle - MMC RTV SLO

Ameriško pravosodno ministrstvo je pozvalo prizivno sodišče, da o prepovedi vstopa v ZDA za državljane nekaterih držav odloča na podlagi interesov nacionalne varnosti.

Pravosodno ministrstvo zagovarja odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa in je prepričano, da bi moralo prizivno sodišče, ki bo glede odloka odločalo v torek, zavrniti odločitev zveznega sodnika in potrditi ponovno uvedbo prepovedi vstopa v ZDA državljanov sedmih pretežno muslimanskih držav, Jemna, Sirije, Iraka, Irana, Libije, Somalije in Sudana.

V zapisu, ki obsega 15 strani, so na ministrstvu podali mnenje, da odločitev predstavlja "zakonito izvrševanje predsednikove oblasti" in ne gre za prepoved muslimanov. Obenem so zapisali, da je predsednik najprimernejši za odločanje o nacionalni varnosti in da je nekorektno, da se odločitev označi za prepoved muslimanov, saj teh sedem držav predstavlja teroristično grožnjo, poroča BBC.

Ministrstvo je pritožbo na prizivno sodišče v San Francisu vložilo, potem ko je zvezni sodnik v državi Washington začasno odpravil odlok predsednika. Posledično je državljanom teh sedmih držav z veljavnimi vizami vstop v ZDA znova dovoljen. Zvezni sodišči v Washingtonu in Minnesoti sta Trumpov odlok označili za protiustavnega, ki škoduje prebivalcem, podjetjem in univerzam v državi. Generalni tožilci 16 zvezni držav so podpisali pismo proti odloku. Podprli so ga tudi nekdanja zunanja ministra John Kerry in Madeleine Albright ter nekdanji direktor Cie Leon Panetta. Prepričani so, da ima prepoved le nasprotni učinek in je nevarna.

"Če se bo kaj zgodilo, naj krivijo sodnika"

Trumpovi argumenti so podobni kot pravosodnega ministrstva. Ob tem je ameriški predsednik dejal, da "če se bo kaj zgodilo, naj ljudje krivijo sodnika iz Seattla". Na Twitter je Trump med drugim zapisal, da "je grožnja radikalnega islamskega terorizma realna, kar dokazuje dogajanje v Evropi in na Bližnjem vzhodu".

Trump je 25. januarja z odlokom izpolnil obljubo, ki jo je dal med kampanjo, da bo zaostril omejitev prihoda v državo. Poleg prepovedi vstopa državljanom sedmih držav je začasno prepovedal tudi sprejemanje beguncev z vsega sveta, prepovedal je sprejemanje sirskih beguncev, zgornjo mejo sprejema beguncev na leto pa je postavil na 50.000 (njegov predhodnik Barack Obama jo je oktobra dvignil na 110.000).

T. J.