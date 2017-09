Maja Zupan: Do krone najlepše v državi brez vzpona na Triglav

67. izbor za mis sveta bo 18. novembra na Kitajskem

10. september 2017 ob 06:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dijakinja srednje veterinarske šole v Ljubljani Maja Zupan je na prestolu mis Slovenije nasledila svojo soimenjakinjo Majo Taradi, za katero pravi, da je tudi njena vzornica.

"Občutek, ko zaslišiš svoje ime ime, je čudovit. Je nepopisno lep. Zavedam se vseh odgovornosti, ki jih prinese za seboj, ampak se jih izredno veselim. Če si človek za to, je delo zelo zanimivo, razgibano in predvsem dobrodelno, kar me še posebej veseli," je tik po zmagi dejala za MMC Zupanova.

Po treh dneh intenzivnih vaj v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču je 17-letna Gorenjka iz Britofa pri Kranju skupaj s 15 sotekmovalkami stopila pred občinstvo v dvorani in televizijske kamere s ciljem, da postane nova mis. Letošnji izbor za mis Slovenije se je začel že z regionalnimi predizbori. Velik poudarek je bil na lokalnih zgodbah, tako da so gorenjski izbor, na katerem je slavila Zupanova, priredili v rovih pod starim Kranjem, s čimer so želeli povezati lepoto deklet z lepoto Gorenjske in njene zgodovine.

Med drugim so v prvem izhodu predstavljale brezčasno lepoto kulturne dediščine, prikazane skozi zgodovino poznorimskega obdobja, in nosile nakit iz zlate dobe Karnija. "Moja pot se je začela najprej konec februarja, ko sem se potegovala za mis Gorenjske. Pri projektu tako sodelujem že kar pol leta," je poudarila Zupanova.

Po zmagi na regionalnem izboru so se za Zupanovo začele priprave na glavni izbor (Danijela Pančič je osvojila ljubljanski predizbor, mis Štajerske je postala Patricija Finster in mis Primorske je postala Ariana Hodžič. Vse štiri regijske zmagovalke so se uvrstile naravnost v finale izbora mis Slovenije). Vmes so kandidatke za naziv mis Slovenija osvojile tudi Triglav, toda Zupanove ni bilo v ekipi, ki jo je vodila (zdaj že nekdanja) mis Taradijeva. "Zaradi zdravstvenih težav se nisem udeležila vzpona na Triglav, je bil pa kar podvig tudi naš finalni izbor. Predvsem so bile v ospredju psihične priprave," je priznala Zupanova.

Korak naprej pri organizaciji

Izbor za mis Slovenije se je letos preselil iz vodnega mesta na obrobju Ljubljane v veliko bolj dogodku primerno dvorano na Gospodarskem razstavišču. Vsi stoli v dvorani niso bili zapolnjeni, toda sam program so organizatorji nadgradili v primerjavi s preteklimi leti in ga močno približali zlatim letom izborov za mis Slovenije. Spomnimo: izbor za mis Slovenija so od leta 2013, ko je slavila Maja Cotič, začeli znova približevati ljudem.

Potem ko je bila le leto pred tem razglašena še ena slovenska mi (takrat Nives Orešnik) brez spektakla in z izborom, ki je potekal na uradnem sklepnem castingu v enem izmed ljubljanskih hotelov. Takrat so organizatorji (to je bilo tudi leto, ko je k organizaciji pristopila aktualna lastnica licence Verkova) morali organizirati celotni projekt v 14 dneh. Leta 2013 so tudi nazadnje priredili izbor na Gospodarskem razstavišču, nato pa so ga za tri leta preselili v Vodno mesto Atlantis.



Nova mis: poudarek na podjetništvu

27. mis Slovenije je priznala, da se ne bi prijavila na izbor, če bi šlo za običajno lepotno tekmovanje: "Jelka Verk, lastnica licence, me je pregovorila in dokazala, da je to projekt, ki ima vsebino in poudarja, da imamo tudi me dekleta vsebino. Projekt nas spodbuja, da se razvijemo na podjetniški poti in na vseh drugih področjih." Zase pravi, da je vztrajna in ko začne verjeti v nek cilj stori vse, da ga uresniči. "Mogoče ne vedno po sprva začrtani poti, toda vedno pridem do cilja. Sem pa tudi zelo dobrosrčna. Mogoče na začetku delujem kot hladna oseba, ampak ko se začne človek pogovarjati z mano, res začuti toplino," je še povedala Zupanova.

Zupanova je priznala, da je bila hoja po odru še najmanjši zalogaj v boju za lento in krono. "Veliko sem vmes naredila na sebi: na razmišljanju o stvareh. Postala sem bolj samozavestna, začela sem verjeti, da si lahko postavim podjetniško pot, ki jo bom izpeljala v prihodnosti. To pa ne bi bilo mogoče, če ne bi imela za sabo tako spodbudne ekipe, ki me je ves čas podpirala," je poudarila Zupanova.

Vzor ji predstavlja njena predhodnica. "Zdi se mi, da je odlično opravila svoje delo in bom lahko vesela, če bom opravila tako dobro svoje delo, kot ga je ona. Sicer je pa moj cilj več kot to," ni skrivala svojih ambicij Zupanova.

Predana folklori

17-letna predstavica Slovenije je športnica. Preizkusila se je v košarki, odbojki, igranju violine, jahanju in nogometu. Od malih nog pa se ukvarja s plesom. Najprej je menjala plesne zvrsti, zdaj pa že šesto leto vztraja pri folklori. Na 67. izboru za mis sveta, ki se znova vrača v mesto Sanja na Kitajskem, pa bo v prvi vrsti predstavljala lepote slovenske naravne in kulturne dediščine.

Glede na to, da je bil velik poudarek izbora za mis Slovenije na podpiranju slovenskih izdelkov in idej, smo novopečeno mis vprašali tudi, kako bi predstavila svojo državo, če bi ta hip stala na odru za mis sveta: "Slovenijo bi opisala na takšen način, kot je drugi še ne poznajo: kot malo državo, polno inovativnih ljudi. In ljudi z veliko idejami, ki jih nekateri žal še niso izpolnili," je odgovorila Zupanova.

Zmagovalke večera: Zupan-Krajnc-Finster

17-letnica je sicer osvojila tudi prvo lento večera, ko so jo razglasili za mis osebnosti. Posebne lente pa so še pred razglasitvijo sedmih superfinalistk prejele še, Nina Dolić (mis fotogeničnosti), Lana Krajnc (mis revije Nova) in Finsterjeva (mis časnika Slovenske novice). V superfinalu so se po seštevku osmih ocenjevanj in žirije, ki je dala svojo piko na i, poleg Zupanove, Krajnčeve in Finsterjeve uvrstile še Hodžićeva, Lara Stenovec, Tina Mede in Elmedina Berisha.

Na koncu pa sta po zadnjem izzivu za tekmovalke - vprašanj žirije (ki vedno iz tekmovalk izvabijo zgolj eno - še večjo tremo in temu primerne odgovore) - svojo bero lent povečali Finsterjeva, ki je postala druga spremljevalka, in Krajnčeva, ki je postala prva spremljevalka mis Slovenije. A kljub vrnitvi na Gospodarsko razstavišče, večmesečnemu poteku izbiranja tekmovalk in neposrednemu prenosu izbora na eni izmed komercialnih televizij, izboru še naprej primanjkuje odmevnost. Peščica znanih obrazov, kjer je večina v vlogi nastopajočih, in skopo zanimanje predstavnikov sedme sile iz večjih medijskih hiš še najbolj odslikujejo tisto "drugo" stran izbora.

Več utrinkov z izbora si lahko pogledate v spodnji galeriji.

Klavdija Kopina, foto: Sandi Fišer