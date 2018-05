Na nogah zaradi Evrovizije: grožnje Kanade, kitajska cenzura, črnogorski škandal

Uspehi na velikih mednarodnih dogodkih pozitivno vplivajo na počutje celotnega naroda

Slovenci smo se v petkovo jutro očitno prebudili kot nekoliko srečnejši narod, zasluge za to pa gredo Lei Sirk, ki ji je uspelo pripeti uvrstitev v evrovizijski finale.

Nova študija je namreč pokazala, da je takrat, ko država sodeluje na Evroviziji, 13 odstotkov več možnosti za večje "življenjsko zadovoljstvo" njenih prebivalcev v primerjavi s tistimi državami, ki na največjem glasbenem tekmovanju na svetu ne sodelujejo.

To življenjsko zadovoljstvo se lahko nato odraža tudi na duševnem in telesnem zdravju ljudi, poudarja epidemiolog na področju javnega zdravja Filippos Filippidis z londonskega Imperial Collegea, ki je bil vodja študije, objavljene v zborniku BMC Public Health.

Njegova ekipa je prav tako ugotovila, da se zadovoljstvo z življenjem za vsakih 10 mest višje na rezultatski lestvici poveča za štiri odstotke, tudi "nul points" oziroma nič točk ali slab izid pa je za prebivalce še vseeno bolje, kot če država na tekmovanju sploh ne sodeluje, rezultate povzema CNN.

Raziskava je tako potrdila pretekle študije, ki so pokazale, da uspeh ali gostiteljstvo velikega športnega tekmovanja, kot sta na primer ameriški Super Bowl ali nogometno prvenstvo, ugodno vpliva na počutje in produktivnost prebivalcev v tistem mestu ali državi.



"Speči kanadski los" se razjezi

O tekmovanju za Pesem Evrovizije pa črnilo prelivajo tudi čez lužo. Na Twitterju se je oglasil kanadski igralec Ryan Reynolds, ki je uspel tudi v Hollywoodu. Objavil je video, v katerem nastopa v podobi svojega junaka Deadpoola. Strašno nasilen, neskesano vulgaren in za marsikoga neznansko duhovit zamaskirani superjunak tudi tokrat ostaja zvest samemu sebi in benti nad neudeležbo Kanade na Evroviziji.

Letos nastopa 43 držav Evrope in njene bližnje okolice, že četrto leto zapored pa sodeluje celo Avstralija. In prav to je Kanadčane najbolj pogrelo. "Zbudili ste spečega losa," je Reynolds pripisal k videoposnetku.

V njem Deadpool spomni, da je Kanada država z bogato glasbeno zgodovino, ki je svetu dala zvezde, kot so Bryan Adams, Celine Dion, Justin Bieber, a kljub temu je bila izpuščena iz "tega pojočega pevskega tekmovanja, zaradi katerega naravnost znorite". Prepričan je, da bi si povabilo zaslužili zaradi "njihove Dionove", ki je leta 1988 s pesmijo Ne partez pas sans moi takrat pripela zmago Švici.

"In ne nakladajte mi o tem, da je to zato, ker Kanada ni del evropske družine! Povabili ste Avstralijo, ki je komajda sploh na planetu," se jezi superjunak.

Nato pa v svojem slogu sarkastično doda, da smo Evropejci s tem prebudili spečega losa in bo Kanada zdaj uporabila tudi vso svojo vojaško "moč", kot se sam pošali v narekovajih.

Navdušenje "tam spodaj"

In zakaj Kanada v nasprotju z Avstralijo res ni bila povabljena, čeprav sta obe članici Commonwealtha? BBC-jev novinar in ustanovitelj evrovizijske novičarske spletne strani Wiwibloggs je prepričan, da zato, ker so Avstralci z Evrovizijo naravnost obsedeni, Kanadčanov pa v resnici niti ne zanima preveč.



"Avstralija je geografsko zelo izolirana in Avstralci obožujejo sodelovanje na mednarodnih dogodkih, kar jim daje občutek povezanosti s svojimi koreninami," pojasnjuje William Lee Adams. Medtem ko v Avstraliji evrovizijsko tekmovanje prenašajo že desetletja, lanski finale si je na primer ogledalo kar pol milijona Avstralcev, so ga v Kanadi prenašali le dvakrat - v letih 2014 in 2015, pa še to na enem izmed posebnih programov, ne na javni televiziji.

Kitajcem zaradi cenzure prepoved prenosa

Se je pa letos na udaru znašla ena najbolj priljubljenih televizijskih postaj na Kitajskem. V prvem predizboru so na Mango TV-ju namreč cenzurirali določene dele prireditve, zato so pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) nemudoma prekinili pogodbo in jim prepovedali prenašanje drugega predizbora in finala.

Zameglili so namreč mavrično zastavo, ki je simbol LBGT-skupnosti, izpustili pa so tudi Irsko in Albanijo. Nastop irskega predstavnika Ryana O'Shaughnessyja sta namreč spremljala dva plesalca, ki sta upodabljala gejevsko ljubezensko zgodbo, telo albanskega pevca Eugenta Bushpepe pa je prekrito s številnimi tetovažami.

Iz EBU-ja so jasno sporočili, da kitajska cenzura ni v skladu z evrovizijskimi načeli, ki spodbujajo raznolikost.

Neposrečena šala Črnogorca

Škandal pa je zakuhal tudi črnogorski evrovizijski predstavnik. Ko so Vanjo Radovanovića na novinarski konferenci prosili, naj pove kako šalo, je imel ta pri njeni izbiri precej nesrečno roko. "Veste, kaj slepi in gluhi otroci dobijo za božič? Raka," se je neprimerno pošalil.

Na družbenih omrežjih se je v hipu sprožil pogrom, vodstvo Radiotelevizije Črne gore (RTCG) se je nemudoma ogradilo od njegovih izjav, namigovalo se je celo na diskvalifikacijo s tekmovanja. Radovanović je nato vseeno nastopil v predizboru, vendar mu Črni gori ni uspelo priboriti vstopnice za sobotni finale, se je pa tudi javno opravičil.

"Šalo sem predvsem slabo interpretiral. Njen avtor je komik Ricky Gervais, govori pa o otrocih z rakom. Sem človek, ki ima tudi sam dva otroka in boleče izkušnje z boleznimi, kot je rak, zato se ne bi nikdar na žaljiv način šalil s tem, da bi koga prizadel," je skesano pojasnjeval.



