Dončića na vrh Evrope pospremili številni Slovenci

21. maj 2018 ob 19:46

Beograd - MMC RTV SLO

"Ta vaš mali je res kralj. Škoda, da bo obstal v polfinalu, ker čez CSKA seveda ne bo šlo," nam je v četrtek zvečer razlagal beograjski taksist. Pa je šlo, vse do vrha Evrope!

Okoli 12.000 košarkarskih navdušencev se je ta konec tedna z vseh koncev Evrope nagnetlo v Beograd. Z vzhoda so prišli Turki, s severa Rusi in Litovci, z zahoda pa Španci in tudi Slovenci.

Srbska prestolnica je namreč gostila zaključni evroligaški turnir, na katerem so se za naslov borili Fenerbahče, Žalgiris, CSKA in Real Madrid z Lukom Dončićem na čelu. In kjer je Luka, so tudi navijači s sončne strani Alp.

V prvi vrsti seveda njegova mati Mirjam Poterbin, ki ga spremlja tako rekoč povsod, pa tudi babica Milena in dekle Anamarija ter drugi sorodniki in prijatelji. Organizirano slovenski navijači tokrat v Srbijo sicer niso odšli, je pa bilo na beograjskih ulicah slišati tudi slovenščino, saj so se ljubitelji Evrolige tja odpravili v lastni režiji.

Med njimi tudi Tomaž in Nina iz Novega mesta, ki sta vstopnici kupila že takoj, ko so šle v prodajo in se še niti vedelo ni, kdo bodo udeleženci zaključnega turnirja četverice najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. "Zaradi Luke bova zdaj seveda navijala za Real Madrid," nam povesta med pogovorom na ulici.

Pivo iz skodelic

Bila sta med zelo redkimi. Špancev je v Beograd prišlo najmanj, le okoli 350. Rusov je bilo enkrat več, navijačev Žalgirisa med 2.000 in 3.000, vsaj še toliko pa je bilo privržencev Fenerbahčeja.

Beograjske ulice so se tako odele v značilni barvi slednjih dveh – v zeleno in rumeno, saj so litovski in turški navijači zavzeli Trg republike in Ulico kneza Mihajlova. Turnir je sicer gostila štiri kilometre oddaljena Arena na drugi strani Save, mimo katere teče Bulvar Zorana Đinđića s številnimi gostinskimi lokali, a to območje je dobilo oznako velikega varnostnega tveganja, zato so gostinci dobili prepoved točenja alkoholnih pijač.

Kar pomeni, da so postali nezanimivi za navijače, ki so tako raje odšli v središče Beograda. V enem od lokalov blizu Arene so se predstavnikov sedme sile vendarle usmilili in kar malce nepričakovanemu preboju Dončića v finale smo v petek zvečer tako lahko nazdravili s požirkom piva iz majhnih skodelic za kavo in čaj.



Združene navijaške moči – proti Realu!

Moskovski CSKA z največjim proračunom in najboljšim rezultatov iz skupinskega dela tekmovanja je namreč veljal za favorita, a mu je Real prekrižal načrte in se uvrstil v nedeljski finale, kjer ga je čakal Fenerbahče. Tudi v tem dvoboju pod košem ni veljal za favorita, osamljen pa je ostal tudi na tribunah.

Turškim navijačem so namreč pritegnili tudi Litovci, za branilca naslova so prav tako stiskali pesti domačini, saj ga vodi legendarni srbski trener Željko Obradović, zanj pa igrata tudi njihova Nikola Kalinić in Marko Gudurić.

Tudi CSKA-jevi navijači so v Areno prinesli transparent v obliki velikanske glave enega najboljših srbskih košarkarjev Miloša Teodosića in dvorano so med finalom napolnili predirni žvižgi skoraj vsakič, ko so se Los Blancosi dotaknili žoge.

A ni pomagalo, na veliko razočaranje Fenerjeve navijaške vojske se je na vrh Evrope zavihtel Real Madrid z MVP-jem Luko Dončićem na čelu in špansko slavje v Beogradu se je začelo, ponosni pa smo šli sinoči zaradi novega izjemnega dosežka čudežnega dečka slovenske košarke spat tudi pod Triglavom.

Nekaj utrinkov iz Beograda si lahko ogledate tudi spodaj!



V Beogradu je vse pripravljeno za zadnje dejanje letošnje sezone v #EuroLeague. Za 3.mesto se bosta na #F4GLORY pomerila CSKA in Žalgiris, za naslov pa Fenerbahče in Real z @luka7doncic. pic.twitter.com/igYR93DQwQ — Tina Hacler (@TinaHacler) May 20, 2018

Navijači Žalgirisa in Fenerbahčeja so sicer najštevilčnejši na #F4Glory #Euroleague. Tudi v samem središču Beograda so takoj opazni v svojih zelenih oziroma rumeno-modrih navijaških opravah. pic.twitter.com/mEsWwQpypJ — Tina Hacler (@TinaHacler) May 20, 2018

"Daleč največ je Turkov, več tisoč jih je, zato gredo najbolje v prodajo Fenerbahčejeve stvari," pravijo prodajalci navijaških rekvizitov na #F4Glory #Euroleague. pic.twitter.com/06eUfI6vyi — Tina Hacler (@TinaHacler) May 20, 2018

Varnost okoli beograjske Arene je sicer močno poostrena, tudi okoliški lokali imajo že ves konec tedna prepoved točenja alkoholnih pijač. #F4Glory #Euroleague pic.twitter.com/fcSNRt0Vrm — Tina Hacler (@TinaHacler) May 20, 2018

Zaradi prepovedi alkohola v lokalih pa so se navijači pred tekmo pač drugače znašli - po pivo v trgovino in nato na travo pred Areno. #F4Glory #Euroleague pic.twitter.com/Vx3hmeGvpi — Tina Hacler (@TinaHacler) May 20, 2018

Pred tekmo smo v Beogradu naleteli tudi na Slovenca, Tomaža in Nino iz Novega mesta. Kot velika ljubitelja #Euroleague sta karte za #F4Glory kupila takoj, ko so šle v prodajo in se še ni vedelo, kdo bo v finalu. Nocoj pa zaradi @luka7doncic seveda navijata za @RMBaloncesto. pic.twitter.com/E7bTvdljGT — Tina Hacler (@TinaHacler) May 20, 2018

Tina Hacler