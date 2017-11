Trifunović: Mi smo evropski prvaki in iz tega bomo izhajali

Atipična Belorusija in povsem spremenjena Španija

20. november 2017 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Zadovoljen bi bil z dvema zmagama ter da bi v ekipi ustvarili energijo in enotnost, ki bi bili približek evropskemu prvenstvu," je na zboru košarkarske reprezentance dejal selektor Rado Trifunović.

Dozdajšnji pomočnik evropskih prvakov je prvič v novi vlogi zbral 12 košarkarjev, ki bo odigralo prvi dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. V ponedeljek se jih je v Ljubljani zbralo deset, saj ima Gregor Hrovat še tekmo s Petrolom Olimpijo, Vlatko Čančar pa se bo pridružil v torek zjutraj, ker je zaradi manjših težav s kolenom opravil terapijo. V petek bo Slovenija v Stožicah (20.30) odigrala prvo tekmo, ko bo gostila Belorusijo, dva dni kasneje pa se bo v Burgosu (19.30) pomerila s Španijo. Do prvega dvoboja v skupini A, kjer je še Črna gora, bo reprezentanca vsak dan po dvakrat trenirala, namen treningov pa je uigravanje spremenjenega moštva. "Želimo uigrati način igre, ki smo ga imeli na prvenstvu. Vsi zdaj prihajajo iz klubskega načina, a bodo hitro osvežili in bodo vedeli, zakaj gre. Načrt je, da pridemo v skupno formo in začutimo eden drugega," je dejal Trifunović.

Fiba je pred dvema letoma sprejela nov program velikih tekmovanj. Tako se je svetovno prvenstvo prestavilo na liho leto, celinska prvenstva pa bodo zdaj na štiri leta. Za vsa tekmovanja so tudi kvalifikacije in neposrednih uvrstitev ni več, niti z evropske prvake. Čeprav pri Fibi poudarjajo, da želijo s tem približati reprezentance domačim navijačem, saj pred tem niso mogli doma navijati za svojo izbrano vrsto, pa je to le bled izgovor, saj reprezentance ne igrajo v popolnih postavah in najboljših košarkarjev tako domači gledalci vendarle ne vidijo. Ker so kvalifikacijska okna med klubskimi sezonami, je bilo že v startu jasno, da ne bo košarkarjev iz Lige NBA. Zaradi nesoglasij med Fibo in Eco tudi niso našli skupnega jezika z Evroligo. Tako je tudi Slovenija oslabljena. Manjka pet zlatih fantov iz Carigrada, hkrati pa je zaradi novega kluba moral sodelovanje odpovedati še Zoran Dragić.

Efes ne pusti Murića in Dragića

V nedeljo je Trifunović moral ob Zoranu prečrtati zdaj njegovega soigralca pri Efesu Eda Murića, hkrati pa tudi Jurija Macuro, kar se je Baskonia odločila zadnji trenutek. Če pravi, da bodo namesto Dragića in Murića vskočili drugi košarkarji, pa mu je žal Macure zaradi izkušenj, ki bi jih mladi krilni center s to akcijo pridobil: "Praktično se je zadnji mesec iz dneva v dan spreminjalo, kdo bo lahko prišel. Nazadnje smo ostali brez teh treh. Zoran je dobil nov klub in mu želim, da bo uspešno odigral sezono, saj to on potrebuje. Efes prav tako ni pustil Eda, Macura pa je bil že v Ljubljani, a so klicali, da ga ne pustijo. Ne vem, kaj je bil razlog. Matej Erjavec in Rašo Nesterović sta takoj odreagirala, a ni šlo. Tu je specifična situacija, saj je tam tudi Jurijev brat Sergej in si ravno ne vem česa ne morejo privoščiti. Bilo je malce čudno. Smo se pa takoj pogovoril z Mahkovicem, za katerega smo se odločili s trenerji. On je bil ves čas v mislih, saj lahko igra polivalentno košarko, lahko je krilo ali krilni center."

Torej moštvo je spremenjeno, v njem pa je kar pet igralcev iz domačih klubov. Če je 11. slovenski selektor računal, da bo imel na voljo 14 košarkarjev in bi jih toliko sabo peljal tudi v Burgos, je zdaj ostal z dvanajsterico in je ekipa že oblikovana, v novi zasedbi pa bodo drugače razporejene tudi vloge: "Na vrat na nos nismo želeli iskati drugih možnosti. Še vedno imamo zelo dobro ekipo. Čeprav bodo vloge nekoliko drugačne, pa imajo ti igralci skoraj vsi glavne v svojem klubu. Se pravi, da neko osnovo in bazo že imajo, naša naloga pa je, da jih zdaj porazdelimo. Na prvenstvu je bil glavni Goran Dragić. Zdaj njega ni in bodo nekateri drugi prevzeli to vlogo. S tem ne bo težav. Način in sistem igre ostaja enak, to je najbolj pomembno."

Atipična Belorusija in spremenjena Španija

Prva ovira bo torej Belorusija, ki je na papirju najskromnejša ekipa v skupini: "Imamo že njihove posnetke s kvalifikacij za te kvalifikacije. Imajo visoke centre in tudi visoka krila, tako da po izgledu so dobra ekipa, so pa nekoliko atipični. So čvrsti, trdni in igrajo na meji osebne napake. Ves čas imaš občutek, da gre za manjšo provokacijo. Zagotovo pa jim ne odgovarja naš stil igre, ko bomo veliko tekali in hitro zaključevali. Tudi na postavljen napad bomo hitro delovali in tu je naša prednost. Ni pa to ekipa, kot bi si kdo predstavljal, ki je kar tako in bomo zlahka zmagali. V lanskih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo so za 20 točk ugnali Poljsko v gosteh in vemo, da je Poljska dobra ekipa. Se pa jih seveda ne bojimo. Mi smo evropski prvaki in iz tega stališča bomo izhajali. Zagotovo bodo proti nam stoodstotno angažirani, saj se bodo hoteli pokazati in videti, na kakšni ravni so. Mi bomo dali svoj maksimum, upamo pa tudi, da bodo Stožice čim bolj polne, da nam bodo dale še dodatno energijo."

V nedeljo nato sledi ponovitev polfinala EuroBasketa. Če pri Sloveniji manjka peterica, pa pri Španiji kar vsa ekipa z EuroBasketa, saj so vsi člani NBA-moštev ali ekip iz Evrolige: "Naš cilj je seveda zmaga na obeh tekmah. Špance že dalj časa poznamo. Tudi to ekipo smo imeli napisano že dalj časa, ker je imel Jaka Lakovič s svojim trenerjem v Španiji naročeno, da sestavlja ekipo brez evroligašev in sta jo dosti zadela. Gre za ekipo izkušenih košarkarjev in nekaterih mladih. Izkušene poznamo, kot je na primer Vazquez, za katerega vemo, kakšen igralec je in kako je igral. Na poziciji ena je izkušeni Oliver, ki ima res vrhunsko sezono. Vsi so kakovostni, nismo pa jih še videli igrati skupaj in kako funkcionirajo. Njihovo igro bomo ocenili šele po prvi tekmi. Vloge se v reprezentanci vedno porazdeli in ne moreš igrati iste košarke kot v klubu. Tu je veliko igralcev, ki so vodilni v svojih klubih."

Energija in enotnost kot na EP-ju

Trifunović je dodal, da upa, da se bo vendarle našel odgovor in da bodo že v februarskem oknu sodelovali tudi igralci iz Evrolige: "Smo močni in tudi Španci so zelo močni. Še vedno bodo to dobre tekme, a na koncu koncev ne dobiš nekega realnega rezultata, kot ga bi sicer. Slovenija ima dovolj talenta tudi ob tej ekipi, ki je osvojila naslov. Španija ima tako široko bazo, da lahko sestavi tri reprezentance. Vendar pa ima tu še vedno največjo prednost Belorusija, ki ima na voljo vse, le za Maccabijevega Parahuskija ne vem, če bo prišel. Zadovoljen bi bil z dvema zmagama, obenem pa si želim, da z energijo in enotnostjo v ekipi naredimo približek evropskemu prvenstvu. Bili smo tako odločni, ampak skromni in se nismo izpostavljali. Dobra energija nas je gnala naprej. Želim, da nam to uspe, kolikor se v tako kratkem času da, tudi zdaj. Že zdaj imamo res vrhunsko generacijo za prihodnost, če nam pa še to uspe, se pa res nimamo česa bati."

Tilen Jamnik