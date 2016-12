Prihodnost človeštva je boleča

Znanstveniki razkrili vzroke bolečin v ramenih, kolenih in kolkih

27. december 2016 ob 11:12,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 11:40

Oxford - MMC RTV SLO

Znanstveniki oxfordske univerze so s pomočjo izsledkov evolucije skušali razvozlati, zakaj imajo ljudje toliko bolečin v kolkih, kolenih in ramah. Prihodnost človeštva naj bi bila še bolj boleča.

Znanstveniki Univerze v Oxfordu so po poročanju BBC-ja proučili 300 primerkov različnih vrst, vse do 400 milijonov let v zgodovino, da bi videli, kako so se kosti spreminjale skozi tisočletja. Spremembe so bile precej majhne, vse dokler se ni človek pokončno postavil na noge.

Vodja raziskave na oddelku za ortopedske, revmatološke in mišično-skeletne znanosti na univerzitetni kliniki v Oxfordu Paul Monk je želel raziskati, zakaj imajo pacienti zelo podobne ortopedske težave.

"V bolnišnicah pogosto opažamo podobne težave, bolečine v ramah, ki se širijo do vrha glave, bolečine na sprednji strani kolena, artritične kolke, pri mlajših bolnikih pa opažamo, da imajo sklepe nagnjene k izpahom. Spraševali smo se, zakaj so se pojavile vse te nenavadne ureditve kosti in sklepov, ki ljudem povzročajo vse naštete težave. Spoznali smo, da je odgovore treba poiskati v preteklosti skozi evolucijo," je dejal Monk.

Iz londonskega naravoslovnega muzeja, washingtonskega muzeja Smithsonian in z oxfordske univerze so si izposodili tristo starodavnih vzorcev, ki so jih preiskali s pomočjo računalniške tomografije (CT). Ustvarili so knjižnico 3D-modelov in opazili spremembe kosti skozi milijone let.

Debelejši sklepni deli kosti

Na prehodu med gibanjem po štirih nogah in hojo po dveh nogah je sklepni del stegnenice postal debelejši, saj je moral podpreti dodatno težo. Študija pa je razkrila, da je več možnosti za razvoj artritisa, če je sklepni del stegnenice zadebeljen. Zato raziskovalci v tem vidijo vzroke pogostih bolečin v kolkih.

Raziskovalci so pridobljene podatke uporabili tudi za napoved morebitnih sprememb človeškega okostja v prihodnjih 4.000 letih. Čeprav ob tem priznavajo, da lahko v prihodnje nastanejo številne nove okoliščine, na katere trenutno ni mogoče računati. "Če se bodo ti trendi nadaljevali, bodo vratovi kosti postajali širši, kar posledično pomeni večjo dovzetnost za artritična obolenja," je dejal Monk.

V ramenih se je denimo naravna vrzel, prek katere potekajo kite in krvne žile, skozi čas precej zožila. Zaradi ožjega prostora se kite, ki povezujejo mišice in kosti, težje premikajo. To bi lahko pojasnilo, zakaj nekateri ljudje občutijo močne bolečine v ramenskem sklepu. Kljub temu poudarjajo, da njihove ugotovitve ne prinašajo samo slabih novic za človeštvo. Primerna fizioterapija in ohranjanje pravilne telesne drže namreč lahko ublažita nekatere slabosti, ki so se pojavile pri izoblikovanju človeškega telesa.

G. C.