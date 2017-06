Etiopija zatemnila celotno medmrežje, da bi preprečila goljufanje na izpitih

Trend vse manj svobodnega medmrežja

1. junij 2017 ob 20:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Etiopske oblasti so onemogočile dostop do medmrežja po celotni državi. S tem naj bi želele preprečiti goljufanje med nacionalnim preverjanjem znanja.

Zaustavitev interneta je bila obsežna: od digitalnih družbenih omrežij, mobilnih podatkov do kabelskih povezav, poroča britanski BBC. Da se je zgodil večji upad v podatkovnem prometu, kaže tudi Googlova analitika.

Etiopsko ministrstvo za komunikacijske zadeve je poseg opravičilo z lanskimi incidenti, ko so se izpiti nacionalnega preverjanja znanja znašli na spletu in se tam širili. Poleg tega ministrstvo želi, da so študentje v tem pomembnem času osredinjeni na učenje, ne da jih bremenijo drugi moteči dejavniki.

V Etiopiji sicer od oktobra veljajo izredne razmere, sprožene po protivladnih protestih. Država je v tem času večkrat omejevala dostop do medmrežja, še poroča BBC.

Primer je še eden v seriji ravnanj številnih večjih držav, ki vse pogosteje cenzurirajo neželene vsebine in blokirajo platforme. Svetovno gibanje kaže na vse manj svobodno medmrežje.

Al. Ma.