Kaj poleg velikosti loči človeške možgane od šimpanzovih?

Majhne genetske razlike botrujejo velikim razlikam

26. november 2017 ob 20:20

New Haven - MMC RTV SLO

Najbolj dramatične razlike med človekom in ostalimi primati se nahajajo v možganih, ki so gotovo glavni organ, ki človeku daje njegovo posebno identiteto. Razlike je raziskala študija univerze Yale.

Čeprav imajo vse regije človeških možganov podobno molekularno sestavo kot ostali primati, imajo izrazito človeške vzorce genetske aktivnosti, kar je posledica evolucije možganov, in kar najverjetneje botruje k človeškim velikim kognitivnim sposobnostim, ugotavlja študija ameriške univerze Yale.

Množična analiza vzorcev človeških, šimpanzjih in možganov drugih opic, ki je bila objavljena 23. novembra v znanstveni reviji Science, je pokazala, da človeški možgani niso enostavno večja verzija možganov naših primatskih prednikov, pač pa so polni velikih in presenetljivih razlik, je poročal ScienceDaily.

"Naši možgani so trikrat večji in imajo veliko več celic ter posledično procesorske moči kot pa šimpanzji," je izpostavil raziskovalec Andre M. M. Sousa, ki dela v nevrološkem laboratoriju. Več procesorske moči zaradi večjega števila celic pa sploh ni vse, saj bi te celice lahko bile tudi mnogo učinkovitejše. "Opazili smo majhne a izrazite razlike v funkcioniranju celic ter v tvorjenju nevronskih povezav," je dodal.

Majhne a odločilne razlike

Raziskovalci so sicer odkrili neverjetne podobnosti med vsemi vrstami primatov v 16-ih regijah možganov, tudi v čelnem režnju, kjer najbolj pridejo do izraza človeški možgani in kjer se odvijajo kognitivno najzahtevnejše naloge, kot je načrtovanje prihodnosti ali abstraktno razmišljanje. A študija je naletela tudi na številno izrazito človeško izražanje genov v možganskih regijah.

Regija možganov z najbolj človeško specifičnim izražanjem genov je striatum, ki je med drugim zadolžen za koordinacijo gibanja, načrtovanja, odločanja in motivacije. Izrazite razlike med človeškimi možgani in možgani drugih opic so našli tudi v malih možganih, ki so evolucijsko najbolj star del možganov in ki bi posledično morali biti najbolj podobni pri vseh primatih. Raziskovalci so tako odkrili gen ZP2, ki je aktiven izključno v človeških malih možganih. Po navedbah raziskovalcev gre za veliko presenečenje, saj so omenjeni gen že povezali z izbiro spermijev s strani človeške jajčne celice. "Nimamo pojma, kaj ta gen počne tukaj," je dejal raziskovalec in soavtor raziskave Ying Zhu.

Inteligenca in avtizem z roko v roki

Zhu in Sousa sta se osredotočila na še en gen, in sicer TH, ki sodeluje pri procesu proizvajanja dopamina, gre za živčni prenašalec, ki je kritičen za funkcioniranje na višji kognitivni ravni, in ki ga začne primanjkovati pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. Odkrila sta, da je gen TH močno izražen v človeškem neokorteksu in striatumu, v možganih šimpanzov pa ga sploh ni.

Raziskovalci so v človeškem čelnem režnju našli tudi veliko večjo izraženost gena MET, ki ga povezujejo z motnjami avtističnega spektra.

G. K.