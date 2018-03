Kako zaščititi sebe in svoje prijatelje na Facebooku?

Z nastavitvami zasebnosti je moč omejiti deljenje uporabnikovih podatkov

31. marec 2018 ob 06:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob aferi Facebook se postavlja vprašanje, kako lahko uporabniki zaščitijo podatke, ki so objavljeni na družbenih omrežjih. Kot kaže, se prav veliko ne da storiti. Razen če ukinete svoj Facebook račun.

V ZDA, pa tudi drugod po svetu, še vedno odmeva razkritje, da je podjetju Cambridge Analytica uspelo zbrati podatke o 50 milijonih profilih Facebook, čeprav se je le 270.000 uporabnikov strinjalo s posredovanjem svoje podatke.

S posebno aplikacijo oz. spletno raziskavo z naslovom To je tvoje digitalno življenje je profesor Aleksandr Kogan z britanske Univerze v Cambridgeu pridobil veliko količino osebnih podatkov okoli 270.000 uporabnikov Facebooka, ki so prostovoljno sodelovali v tej raziskavi. Toda s privolitvijo k sodelovanju so hkrati dali dovoljenje tudi za deljenje podatkov o svojih prijateljih, s čimer so se posredno zbirali tudi osebni podatkov okoli 50 milijonov uporabnikov, ki pa za deljenje svojih osebnih podatkov niso niti vedeli.

Kogan je podatke nato posredoval podjetju Cambridge Analytica in nato naj bi jih uporabili v predsedniški kampanji ameriškega predsednika Donalda J. Trumpa.

Ob aferi so se mnogi uporabniki družbenih omrežij začeli spraševati, kako zaščititi svoje podatke, ki so objavljeni na družbenih omrežjih? Ameriški časnik The New York Times je svojim bralcem sporočil kruto resnico, da prav veliko ne morejo storiti. Počasi prenehajte z brskanjem po spletu ali pa izbrišite svoj Facebook profil.

Ob tem so dodali, da sicer obstajajo nekatere dobre prakse, ki se jih lahko uporabi za zaščito osebnih podatkov, kot so npr. namestitev programske opreme za blokiranje spletnega sledenja in skrbno preverjanje aplikacij, ki se jih uporablja na Facebooku.

Za zaščito pred aplikacijami in programi, ki zbirajo podatke o uporabnikih, tako svetujejo uporabo nekaterih orodij, ki se jih lahko namesti v spletnem brskalniku ter nastavitve v Facebooku.

Kaj svetujejo v New Yorku Times-u?

Pregled Facebook aplikacij

Če ste uporabili Facebook za prijavo na drugi spletni strani, računalniški igri ali v aplikaciji, je možen dostop do vaših osebnih podatkov. Na Facebooku pojdite na stran z nastavitvami in kliknite zavihek aplikacije, če si želite videti, katere aplikacije so povezane z vašim računom.

Tam se lahko podrobneje preveri dovoljenja, ki jih je uporabnik dodelil posamezni aplikaciji in tako ugotovi, kateri podatki se delijo. Zato je priporočljivo, da se odstrani vse aplikacije, ki so lahko sumljive ali se jih ne uporablja več. (Facebook je naredil nekaj sprememb, da bi preprečil zbiranje podrobnih informacij prijateljev uporabnikov.)

Na strani z nastavitvami aplikacije je še ena nastavitev, imenovana "Druge aplikacije." Tu lahko izberete, kateri podatki se lahko delijo v skupno rabo, medtem ko vaši prijatelji uporabljajo aplikacije. Tu lahko počistite vse kategorije, če ne želite, da se katerikoli od vaših podatkov, na primer vašega rojstnega dne ali mesta, uporablja v aplikacijah vaših prijateljev.

Pregled nastavitev zasebnosti

Če vas skrbi, katere podrobnosti aplikacije vidijo o vas in vaših prijateljev na Facebooku, je potrebno preveriti nastavitve zasebnosti in urediti informacije, ki jih javno objavljate. Na primer, lahko poskrbite, da lahko samo vaši prijatelji vidijo vaše objave v Facebooku ali da si lahko le vi ogledate seznam vaših prijateljev.

Preberite pravila zasebnosti

Ko se prijavite v novi aplikaciji ali spletnem orodju, avtor aplikacije običajno zahteva, da se strinjate s pogoji storitve. Zato si oglejte pogoje in posvečajte posebno pozornost politiki zasebnosti. Če ugotovite, da bi se lahko vaši podatki dali v skupno rabo na način, ki vam ne odgovarja, ne uporabljajte programa.

Namestite sledilno blokado

V brskalnik lahko namestite dodatke, ki skušajo blokirati sledilce, ki so vdelani na spletnih straneh. Vendar bo v nekaterih primerih del spletnih strani lahko nepravilno delal. Po preizkusih New York Timesa sta Disconnect in Privacy Badger uporabni orodji za blokiranje sledilcev v Googleovem brskalniku Chrome.

Kako sicer sledenje deluje? Ko vključite aplikacijo na Facebooku, se lahko v spletnem brskalniku vzpostavi sledilnik, na primer piškotek, ki zbira podatke od vas. Tudi če izklopite aplikacijo, lahko sledilnik še naprej spremlja vaše dejavnosti, kot so druga spletna mesta, ki jih obiščete, ali osebe, s katerimi se komunicirate, s statusnimi posodobitvami, je opozoril izvršni direktor oglaševalske družbe Modern Impact Michael Priem.

Namestite onemogočanje oglasov

Drug način za blokiranje sledilcev je preprečitev, da se oglasi v celoti naložijo. Zaviralci oglasov so tudi dodatki, ki jih lahko namestite za vaš brskalnik v mobilni napravi ali računalniku. Oglasi za mobilne naprave so namreč programi, ki včasih vsebujejo zlonamerno programsko opremo, ki zbira nekatere podatke. Tudi največje spletne strani nimajo strogega nadzora nad oglasi, ki se prikazujejo na njihovih spletnih mestih, včasih pa se lahko v njihovi oglaševalski mreži pojavijo zlonamerne kode. Popularna blokada oglasov med varnostnimi raziskovalci je uBlock Origin.

Počistite podatke o brskanju

Občasno lahko izbrišete piškotke in zgodovino brskanja. Apple, Google in Microsoft so objavili navodila za brisanje podatkov za svoje brskalnike Safari, Chrome in Internet Explorer. To bo začasno izbrisalo piškotke in sledilce, čeprav se bodo sčasoma ponovno pojavili.

Bodite pozorni na neznane blagovne znamke

V primeru sporne Facebook aplikacije, ki je zbirala podatke za Trumpovo volilno kampanjo, je drobni tisk navajal, da se podatki zbirajo za akademsko uporabo in ne za komercialne namene. Zato je potrebno biti pozoren pred delitvijo informacij z neznanimi podjetji ali organizacijami.

G. C.