Mladi slovenski naravoslovci na evropski olimpijadi osvojili tretje mesto

Biologija, kemija in fizika

4. maj 2018 ob 20:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ekipa, ki so jo sestavljali Gašper Košir in Tevž Lotrič z Gimnazije Kranj ter Luka Hadl z Gimnazije Novo mesto, je na evropski naravoslovni olimpijadi za mlade znanstvenike do 16 let osvojila tretje mesto.

Zbrane je na razglasitvi rezultatov pozdravila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič, ki se je dijakom in njihovim mentorjem zahvalila za vse ideje in razmišljanja, ki so jih prinesli s seboj na tekmovanje. Tako lahko mladi pokažejo, da jim je mar za boljšo družbo in boljši svet, je dodala. Predsednik in ustanovitelj olimpijade Michael A. Cotter pa se je zahvalil organizatorjem za tekmovanje na visoki ravni in se ob tem pošalil, da nikoli več ne bo spil kozarca vina, ne da bi ob tem pomislil na dijake, ki so po osem ur dnevno preučevali njegove kemijske, biološke in fizikalne lastnosti.

Letošnja evropska naravoslovna olimpijada (The European Union Science Olympiad - EUSO), ki se je začela 28. aprila, je bila 16. po vrsti in je prvič prišla v Slovenijo. Tekmovanja se je udeležilo 52 ekip iz 25 držav članic EU-ja. Zmagala je češka ekipa, druga je bila ekipa Estonije, tretja pa slovenska. Skupno so podelili šest zlatih, 19 srebrnih in 27 bronastih priznanj.

Odločilna natančnost pri merjenju

Tevž Lotrič iz tretjeuvrščene slovenske ekipe, ki je prejela zlato priznanje, je po razglasitvi rezultatov povedal, da so z dosežkom v ekipi zelo zadovoljni. Kot recept za dobro uvrstitev pa je navedel dobro porazdelitev dela v ekipi. "Na visoko mesto nas je popeljala tudi natančnost pri merjenju, za kar pa so bili potrebni predvsem mirni živci," je še dodal Lotrič.

Druga slovenska ekipa, v kateri so bili Ana Meta Dolinar, Gregor Gajič in Vladimir Smrkolj z Gimnazije Bežigrad, je prejela srebrno priznanje in zasedla 20. mesto. Sicer se je 156 mladih znanstvenikov pomerilo v reševanju interdisciplinarnih nalog s področij biologije, kemije in fizike. Tekmovalce je spremljalo tudi okoli 100 mentorjev.

Vsako od 25 držav udeleženk sta zastopali dve ekipi. Kot gostiteljica je imela Slovenija pravico do še dveh dodatnih ekip, ki pa sta nastopili zunaj konkurence. Slovenski tekmovalni ekipi je sestavljalo šest najboljših posameznikov z državnega tekmovanja iz naravoslovja. Naša država se je olimpijadi pridružila leta 2007 in je bila do zdaj zelo uspešna.

Evropsko ekipno tekmovanje

Naravoslovna olimpijada je evropsko ekipno tekmovanje dijakov srednjih šol, ki so stari največ 16 let. Na tekmovanju so ekipe do rešitev znanstvenih problemov pripeljali uspešno opravljeni eksperimenti, ki so jih izvajale v laboratorijih ljubljanske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Tekmovalce je čakalo tudi terensko delo.

V interdisciplinarnih nalogah so vsako leto biologija, kemija in fizika zastopane približno enakomerno in so tematsko povezane z državo gostiteljico. Tema letošnjega tekmovanja je bilo vino. Vino so organizatorji izbrali, ker predstavlja Slovenijo in ker so se lahko na to temo izvedli poskusi z listjem trte, grozdjem in vinom v vseh treh disciplinah, je povedal član znanstvenega odbora Andrej Godec s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.

Organizacija in tekmovalni del

Tekmovalni del olimpijade je sicer trajal dva dni po približno pet ur. Trije mentorji, ki so spremljali dijake, so morali dan pred vsakim tekmovalnim dnem naloge prevesti. V tem času se dijaki in mentorji niso smeli srečati.

V času prevajanja je potekala strokovna razprava o nalogah, ki jih vsako leto pripravijo člani znanstvenega odbora države gostiteljice. Enotedenska olimpijada je mentorjem ponudila priložnost za izmenjavo pogledov na naravoslovje in izkušnje z učnimi načrti v posameznih državah. Prav zato se število mentorjev na EUSO vsako leto povečuje.

Glavno organizacijsko breme letošnje naravoslovne olimpijade je prevzela Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ki je za geslo olimpijade 2018 izbrala Povezujemo znanost.

G. K.