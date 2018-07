Razvili krvni test za odkrivanje kožnega raka

Učinkovitost zaznave bi radi dvignili na več kot 90 odstotkov

18. julij 2018 ob 13:11

Perth/Ljubljana - MMC RTV SLO, bbc

Avstralski znanstveniki so razvili krvni test, ki zazna melanom v najzgodnejših stadijih. Gre za prvi test, s katerim bo mogoče enostavno zaznati kožnega raka, še preden ta postane smrtonosen.

Zdaj se zdravniki pri diagnosticiranju izredno nevarnih melanomov, gre za eno od vrst kožnega raka, zanašajo izključno na opazovanje sprememb na koži in izvedbo biopsije. Raziskovalci, ki so razvili krvni test za odkrivanje melanomov v najzgodnejšem stadiju, so prepričani, da bo ta rešil mnogo življenj, saj bo gotovo veliko zanesljivejši, kot je zanašanje na človeško oko.

Krvni test, ki so ga razvili raziskovalci na univerzi Edith Cowan v Perthu v Avstraliji, v krvi prepozna protitelesa, ki se spopadejo z nastajajočim kožnim rakastim melanomom. V kliničnem preizkusu, v katerem je sodelovalo okoli 200 ljudi, od katerih jih je polovica imela kožnega raka, se je test izkazal z 81,5-odstotno učinkovitostjo, je poročal spletni britanski BBC.

Želijo si učinkovitost pri 90 odstotkih

Zdaj bodo v prihodnjih treh letih izvedli dodatna klinična testiranja, v katerih bodo poskusili učinkovitost testa pri zaznavi melanoma dvigniti na več kot 90 odstotkov. Raziskovalci upajo, da bo test potrjen za uporabo v medicini v petih letih.

Test ne bo zaznal drugih tipov kožnega raka. "Lažni pozitivni in lažni negativni rezultati pomenijo, da bodo rezultate morali previdno interpretirati in združiti s pregledom kože pri dermatologu," je za avstralske medije dejal profesor Rodney Sinclair, strokovnjak za dermatologijo, z univerze v Melbournu.

Melanom – najsmrtonosnejši kožni rak

Maligni melanom je najsmrtonosnejša oblika kožnega raka, ki ga najpogosteje povzroča pretirana izpostavljenost ultravijoličnemu (UV) sevanju sončnih žarkov. Pogosto se začne s spremembo kožnega znamenja ali s pojavljanjem novega izrastka na koži. Specialisti za kožne bolezni so sicer izredno izurjeni v prepoznavi melanomov, a profesorica Mel Ziman, vodja raziskovalne ekipe, je prepričan, da bo krvni test močno pospešil zaznavo rakavih sprememb kože. "Pogosto je pri rutinskem pregledu zelo težko razločiti melanom v zelo zgodnjem stadiju od navadnega znamenja," je pojasnila.

V študiji so pregledali 1.627 funkcionalnih proteinov in našli 10 različnih protiteles, ki nakazujejo melanom. Odkrivanje melanomov čim bolj zgodaj je po besedah Zimanove naravnost kritično. "Če melanom odstranimo, še preden je globlje od enega milimetra, ima pacient od 98- do 99-odstotno možnost preživetja, če se razširi bolj in globlje v kožo, pa začne odstotek možnosti preživetja dramatično upadati," je opozorila.

Glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je melanom najsmrtonosnejša oblika kožnega raka, pri mlajših ljudeh pa je to najpogostejša oblika raka nasploh. V Avstraliji je pojavnost melanoma med najvišjimi na svetu, saj na leto umre kar 1.500 ljudi.

G. K.