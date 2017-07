Slovenija se je podala na pot polnopravne članice Cerna

Cern je ena najuglednejših znanstvenih organizacij

4. julij 2017 ob 17:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija je izpolnila vse formalnosti za začetek veljavnosti njenega statusa pridružene članice Evropske organizacije za jedrske raziskave oz. Cerna. Po petih letih bo Slovenija polnopravna članica.

Sporazum med Slovenijo in Cernom o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva je bil podpisan decembra lani v Ženevi. Sporazum določa pravice in obveznosti Slovenije kot pridružene članice in po navedbah vlade pomeni ključen korak v nadaljnjem razvijanju sodelovanja na področju fizike delcev, ki bo Sloveniji prineslo številne dodatne koristi in ugodnosti v širšem smislu, tako na področju znanosti kot tudi izobraževanja in gospodarstva.

Že v času pridruženega članstva pa bo raziskovalcem in podjetjem na voljo poln dostop do raziskovalne infrastrukture in tehnoloških projektov, ki potekajo v Cernu, poleg tega pa to prineslo tudi uporabo in ustvarjanje izdelkov visoke tehnologije v družbi vrhunskih strokovnjakov z vsega sveta.

Ženevski Cern, ustanovljen leta 1954, je osrednji svetovni laboratorij za fiziko delcev in sodi med najbolj elitne znanstvene institucije na svetu, saj uporaba njegovih zmogljivosti pogosto povzroči razvoj novih tehnologij. Glavni namen organizacije je zagotavljanje raziskovalne infrastrukture - pospeševalnikov protonov, antiprotonov, težkih ionov, elektronov in pozitronov.

A. Č.