Tri bolezni, ki bi lahko povzročile nove epidemije

Za razvoj so potrebne ogromne vsote denarja

19. januar 2017 ob 10:29

Davos - MMC RTV SLO

Znanstveniki menijo, da bi virusi MERS, NIPAH in mrzlice Lassa lahko pomenili naslednjo zdravstveno nevarnost na svetovni ravni, zato želijo čim prej razviti cepiva.

Po poročanju spletnega BBC-ja je koalicija držav in nevladnih organizacij, imenovana Cepi, za pospešen razvoj cepiv proti nevarni trojici že namenila dobrih 430 milijonov evrov, na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu pa so voditelje sveta zaprosili še za dodatnih 470 milijonov evrov.



Ker gre za razmeroma neznane bolezni, ki nimajo velikega trga, se farmacevtske družbe ravno ne gnetejo, da bi razvile cepiva zanje, kar bi jim vzelo več let in na stotine milijone evrov. Vendar sta izbruha ebole in bolezni virusa Zike pokazala, kako ranljiv je svet pri takih nevarnostih. Primer ebole pa je prav tako pokazal, da lahko vlade, nadzorni organi in raziskovalci zelo hitro razvijejo nova zdravila, če hitro in učinkovito stopijo skupaj.



Cepi zdaj želi izkoristiti ta zanos in razviti nova zdravila, še preden pride do dejanskega izbruha in povečane smrtnosti. Tej pobudi sta se, kljub prej omenjeni nenaklonjenosti velikih farmacevtskih podjetij, vseeno pridružila tudi Johnson and Johnson in GSK.



Namestnica generalnega direktorja WHO-ja Marie-Paule Kieny je ob tem opozorila, da virusi lahko zelo hitro mutirajo in postanejo nevarni ljudem. Poleg tega je v družbi že znanih virusov še veliko takih, ki jih sploh ne poznamo in ta loterija virusov vsakršno načrtovanje za prihodnost zadeve zelo otežuje, je sklenila.

A. Č.