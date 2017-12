Ukinitev internetne nevtralnosti v ZDA - konec odprtega in svobodnega interneta?

Kakšen vpliv ima lahko ukinitev internetne nevtralnosti v ZDA na EU?

21. december 2017 ob 06:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če bo internet ostal nereguliran, se bodo povečale razlike med tistimi, ki si internet lahko privoščijo, in tistimi, ki si ga ne morejo, opozarja Dušan Caf iz Digitalnega foruma.

Ameriška zvezna komisija za komunikacije FCC je uresničila napovedi in prejšnji teden ukinila t. i. internetno nevtralnost na področju ZDA. S tem se je ameriška administracija znova obrnila proti ostalemu svetu, saj vedno več držav po svetu spoznava, da mora biti internet dostopen vsem pod enakimi pogoji. EU je lani poleti, tudi zaradi zahtev številnih civilno družbenih organizacij iz vse Evrope, potrdila precej strogo internetno nevtralnost z malenkostnimi izjemami, nad katerimi pa bedi evropski regulator digitalnih komunikacij BEREC.

ZDA pa so v preteklosti, v času predsedovanja Baraka Obame, veljale za nekakšen vzor internetne nevtralnosti, saj je takrat prevladovalo stališče, da bi ukinitev internetne nevtralnosti lahko uničila prosti trg in uspešno konkuriranje ustaljenim podjetjem.

Internet je bil tako v ZDA reguliran kot javna storitev. Ponudniki dostopa do interneta in upravljavci infrastrukture niso smeli blokirati dostopa do legalnih strani niti kakor koli omejevati ali privilegirati internetnega prometa. Ponudniki dostopa do interneta pa denimo niso smeli zaračunavati dodatnih taks ponudnikom pretočnih avdio video vsebin, kot sta Netflix ali YouTube, pri katerih uporabniki ustvarijo daleč največ prometa in najbolj obremenjujejo infrastrukturo.

Internetna nevtralnost pa se je očitno znašla na Trumpovem spisku, kjer mora dosežke svojega predhodnika nujno razveljaviti.

Kaj internetna nevtralnost sploh je?

Nevtralnost interneta je načelo, po katerem se vsak internetni promet po javnem komunikacijskem omrežju obravnava enakovredno, to je neodvisno od vsebine, aplikacij, storitev, naprave, vira in cilja komunikacije, je zapisano v slovenskem zakonu o elektronskih komunikacijah.

Prav tako je določeno, da si morajo omrežni operaterji in ponudniki storitev prizadevati za ohranjanje odprtega in nevtralnega interneta ter ne smejo omejevati, zadrževati ali upočasnjevati internetnega prometa na račun posameznih storitev ali aplikacij ali izvajati ukrepov za njihovo razvrednotenje.

V ukinitvi internetne nevtralnosti v ZDA nekateri vidijo skorajda apokaliptične posledice za internet v prihodnosti. Dejstvo je, da je internet globalna mreža in da imajo veliki igralci največji vpliv. Večina pa jih izvira iz ZDA. Tako bodo veliki lahko postali še večji.

Veliki obrat v stališčih FCC-ja

"Odločitev FCC-ja je presenetljiva, ker so si doslej vse sestave FCC-ja, tako demokratske kot republikanske, prizadevale za ohranitev internetne nevtralnosti. Pristopi so bili različni, najdlje pa je šla prejšnja sestava. Njen pristop je temeljil na predpostavki, da je internet infrastruktura, ki zahteva enako obravnavo vseh ponudnikov oz. operaterjev, s tem pa tudi prometa. Na tej podlagi temelji osnovna ameriška regulacija telekomunikacijskih (telefonskih) storitev. Zdajšnji predsednik FCC-ja, nekdanji glavni pravnik v Verizonu, je regulaciji interneta ves čas nasprotoval in zdaj dosegel popoln umik regulacije. To pomeni, da bo odgovornost za ukrepanje na varuhu konkurence, zvezni komisiji za trgovino (FCC)," ozadje odločitve pojasnjuje direktor Inštituta Digitas Dušan Caf, ki je tudi član slovenske digitalne koalicije Foruma za digitalno družbo.

Pristop, za katerega se je odločil FCC, je po njegovem mnenju nevaren, ker ni nobene regulacije, ki bi nadomestila to, ki jo je FCC odpravil. "Odločitev FCC-ja temelji na zgrešenem in netočnem razumevanju internetne tehnologije. Posledice popolnoma nereguliranega interneta bi bile lahko dolgoročno najprej v ZDA in nato širše. Republikanci zdaj predlagajo zakon za ohranitev odprtega interneta, vendar ta ne rešuje problema internetne nevtralnosti in ne vsebuje bistvenih določb za zaščito internetne nevtralnosti. Manjšina v senatu bo poskusila razveljaviti odločitev FCC-ja. Zato je treba počakati na razplet, preden bomo lahko govorili o posledicah te odločitve FCC-ja", še pravi Caf.

Zavora za inovacije

Ukinitev internetne nevtralnosti pa je po mnenju predsednika slovenske piratske stranke Roka Andreeja lahko usodna tudi za prihodnost interneta. "Internet je globalen. Storitve, ki jih uporabljamo, so praviloma gostovanje zunaj naših meja, bolj pogosto kot ne v ZDA, višji zaslužki monopolov, ki bodo te storitve začeli stiskati, pa bodo prišli tudi iz naših žepov. Še bolj je ta poteza pomembna za prihodnost interneta na svetu. Popuščanje ZDA s tem odpira vrata pritisku Kitajske in Rusije, ki si želita svojo, nadzorovano in cenzurirano, verzijo interneta. Odločitev FCC-ja so v državah v razvoju tamkajšnji ponudniki interneta še isti dan začeli izkoriščati za lobiranje proti odprtemu, svobodnemu in nevtralnemu internetu," opozarja Andree.

Med zaskrbljujočimi posledicami ameriške odločitve je, kot pravi tudi dejstvo, da padanje nevtralnosti interneta in s tem večanje moči monopolov močno otežuje vstop na trg majhnim inovatorjem. "In ravno preprosto konkuriranje inovatorjev največjim korporacijam je bila lastnost interneta, ki je omogočila razcvet tehnološkega, družbenega in političnega napredka. Kako bo lahko rastel 'Naslednji YouTube', če ne bo mogel zagotoviti niti normalnega ogleda video posnetkov, saj ne bo imel dostopa do prioritetnega interneta?," se sprašuje prvi mož slovenskih Piratov.

Gregor Cerar