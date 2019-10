Vrsto let pozneje je navdahnila tudi dokumentarec Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi, ki bo tudi letošnja MMC-jeva premiera v okviru festivala Liffe.

Ihlen je julija 2016 v Oslu izgubila boj z levkemijo; stara je bila 81 let. V enem izmed pisem pred njeno smrtjo ji Cohen piše: "No, Marianne, prišli smo do točke, ko sva res stara in najini telesi razpadata, in mislim, da ti bom kmalu sledil. Vedi, da sem tako tesno za teboj, da me morda lahko dosežeš, če iztegneš roko. (...) In veš, da sem vedno ljubil tvojo lepoto in tvoj um, ampak o tem mi ni treba več govoriti, ker že vse veš. Zdaj bi ti rad zaželel samo dobro potovanje. Zbogom, stara prijateljica. Neskončna ljubezen, vidiva se pozneje na poti." Pevec, ki je prav tako zbolel za levkemijo, je umrl novembra istega leta, pri starosti 82 let. Foto: LIFFe

Ljubezen med kanadskim glasbenikom in lepo Norvežanko se je začela v šestdesetih letih na grškem otoku Hidra, kjer sta se spoznala med bivanjem v boemski skupnosti umetnikov, pisateljev in glasbenikov. Dokumentarni film sledi njunemu razmerju vse od zgodnjih dni v obdobju svobodne ljubezni in odprtega zakona, pa do let, ko je Cohen zaslovel po vsem svetu. Režiser Nick Broomfield, ki je leta 1968 kot dvajsetletnik tudi sam bival s protagonistoma na Hidri, nam prikaže moč navdiha, ki jo je premogla Marianne, hkrati pa opiše tragedijo, ki je bdela nad njunim razmerjem.

Prva projekcija Ljubezenskih pesmi na letošnjem Liffu – četrtek, 14. novembra ob 16.30 – v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, se bo odvijala pod okriljem MMC-ja. Kot vsako leto tudi tokrat to pomeni, da se bomo z dvema zanimivima gostoma s področja glasbe in filma pogovarjali o samem filmu, pa tudi o navdihujočem/omejujočem konceptu glasbene muze, o "zlatih časih" šestdesetih in observacijskih tehnikah, prisotnih v dokumentarizmu Nicka Broomfielda (to je denimo avtor, ki je režiral tudi filma Kurt & Courtney ter Biggie in Tupac).

Več podrobnosti o gostih bomo razkrili v naslednjih dneh, pozorni pa bodite tudi na nagradno igro, s katero bomo med naše bralce razdelili nekaj brezplačnih vstopnic za projekcijo.

"Nepozabni dokumentarec Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi Nicka Broomfielda je čudovit prikaz padcev in vzponov zapletenega razmerja, ki je porodilo nekaj najbolj kultnih skladb nadarjenega kantavtorja," je o filmu za The Wrap zapisal Steve Pond. "Marianne & Leonard je toliko poezija kot dokumentarec – prefinjena rapsodija, sprememba čustvenega tempa za režiserja in ganljiv portret ljubezni, ki še vedno odzvanja."