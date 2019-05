Kdo bo nova osmerica, ki bo zastopala slovenske volivce v evropskem parlamentu? Foto: Reuters

Kampanja se bo uradno zaključila opolnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Na ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah. Od polnoči dalje pa do 7. ure zjutraj ter od sobote od 19. ure do nedelje do 7. ure zjutraj lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. Čez dan, torej v soboto in nedeljo od 7. do 19. ure, pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

Na Irskem že volijo

Danes bodo sicer evropske poslance že volili na Irskem, popoldne pa se bodo volišča odprla tudi na Češkem, kjer bodo volivci lahko svoj glas oddali še v soboto dopoldne. V večini članic EU pa bodo volitve tako kot v Sloveniji v nedeljo.

Zadnji dan volilne kampanje, ki se je začela 26. maja, bodo stranke in kandidati dodobra izkoristili, saj so napovedani številni dogodki, na katerih bodo kandidati predstavljali in se družili z volivci. Več strank ob koncu kampanje pripravlja tudi sklepne dogodke. Danes bodo predvidoma tudi objavljene še zadnje javnomnenjske raziskave oziroma volilne napovedi, ki bodo pokazale razpoloženje volivcev.