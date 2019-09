Športno pester bo predvsem zadnji vikend v septembru, ko bomo poleg prenosov vseh treh svetovnih prvenstev v soboto prenašali še nogometni derbi Olimpija – Maribor, v nedeljo pa tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, kjer bo pred domačimi navijači nastopila trikratna svetovna prvakinja Janja Garnbret. Istočasno bo na sporedu tudi rokometna tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 za ženske med Belorusijo in Slovenijo.

SP V KOLESARSTVU

Med 25. in 29. septembrom 2019 bomo na TV SLO 2 prenašali tekme s svetovnega prvenstva v kolesarstvu iz Yorkshira, kjer si Slovenci največ obetamo od zmagovalca Vuelte Primoža Rogliča in tretjeuvrščenega Tadeja Pogačarja. Primož se bo za medaljo boril že v sredo, 25. 9. 2019, ko bo ob 14.05 na sporedu kronometer. Komentatorja na TV SLO 2 bosta Tomaž Kovšca in Martin Hvastija. V petek, 27. 9. 2019, bo ob 14.30 na sporedu cestna dirka do 23 let, dan kasneje pa ob 14.40 še cestna dirka za ženske. V nedeljo bo ob 13.15 prenos cestne dirke za moške. Vse prenose si boste lahko ogledali tudi na www.rtvslo.si. Na Radiu Slovenija bomo svetovno prvenstvo poleg prenosov spremljali tudi v informativnih oddajah in športnih oddajah na Valu 202: Naval na šport, Športna sobota in Nedeljsko športno popoldne.

Primož Roglič bo med favoriti za zmago v kronometru, ki bo na sporedu v sredo, 25. 9. 2019, ob 14.05. Foto: Aleš Fevžer

SP V SLALOMU NA DIVJIH VODAH

Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah bo potekalo španskem La Seu d'Urgellu. Na TV SLO 2 bomo prenašali vse finalne odločitve, pred tem pa v posnetku tudi razplet polfinalnih tekem. Komentator tekem s svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah bo Marjan Fortin.

Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah bo potekalo španskem La Seu d'Urgellu. Foto: Aleš Fevžer

SP V ATLETIKI

17. svetovno prvenstvo v atletiki, ki bo potekalo v Katarju, bomo prenašali vsak večer med 27. 9. 2019 in 6. 10. 2019. Na TV SLO 2 bosta komentatorja Andrej Stare in Peter Kavčič.