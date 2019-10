Od ponedeljka do petka dnevnoinformativni blok ob 19. uri obsega Dnevnik, Slovensko kroniko, Šport in Vreme.

Z ogledom Dnevnika ob 19. uri si vsak dan v letu zagotovite učinkovit dnevni pregled dogodkov doma in po svetu oziroma enourni odmerek informacij, ki so jih čez dan zbrali dopisniki in posebni poročevalci iz svetovnih prestolnic, dopisniki iz vse Slovenije ter novinarji uredništev notranjepolitičnih in gospodarskih, zunanjepolitičnih, športnih in kulturnih oddaj.

Oddaja Slovenska kronika ob 19.25 vsak delovni dan predstavi najpomembnejše dogodke in zgodbe iz slovenskih krajev. Poudarek je na človeških zgodbah, okoljskih in socialnih temah, dnevnem utripu podeželja in mest. Še posebej smo pozorni na pozitivne primere, ki jim namenjamo prostor v čisto vsaki oddaji.

V Športu ob 19.45 lahko spremljate najaktualnejše športne dogodke dneva, rezultate, izjave in ozadje s posameznih tekmovanj doma in v tujini.

V oddaji Vreme ob 19.55 pa vam vsak dan v tednu meteorologi pripravijo vremensko napoved za prihodnje dni in za vse slovenske pokrajine.

Ob koncu tedna je programska shema nekoliko drugačna.

Ob sobotah po osrednjih dnevnih poročilih ob 19.15 sledi Dnevnikov izbor. V tem sobotnem dodatku Dnevnika naši novinarji raziskujejo in sledijo zgodbam, ki se dotaknejo vsakega izmed nas. Na terenu in v studiu iščejo odgovore in odgovornost za nastale težave. Naši novinarji specialisti se najrazličnejših tem lotevajo poglobljeno in analitično. V sobotnem Dnevnikovem izboru torej govorimo o perečih, čeprav pogosto na drugi tir potisnjenih problemih in izzivih slovenske družbe.

Dnevnikovemu izboru ob sobotah ob 19.25 sledi oddaja Utrip.

Utrip je odmevna, komentatorska tedenska oddaja Informativnega programa. Nastala je leta 1988, kot redni tedenski pregled notranjepolitičnih, gospodarskih, družbenih in kulturnih dogodkov v državi, ki je bila takrat še Jugoslavija. V oddajo so si utirala pot alternativna politična razmišljanja, informacije in slikovna gradiva, ki v drugih oddajah niso dobili prostora. Utrip je postopno postal izrazito avtorska oddaja s tudi nekoliko bolj subjektivnim pogledom na najpomembnejše dogodke minulega tedna v Sloveniji. Ustvarjalci imajo pri pripravi oddaje kar največjo ustvarjalno svobodo ter z različnimi in inovativnimi pristopi ohranjajo svežino oddaje že več kot 30 let.

Ob nedeljah je Dnevnik razširjen z desetminutno oddajo Politično s Tanjo Gobec, ki je na sporedu ob 19.15. Voditeljica Tanja Gobec se v oddaji sprašuje, kaj je na političnem parketu zaznamovalo teden in kaj bo krojilo prihodnjega. Živimo namreč v času množice informacij in dogodkov, z raziskovalnim in prodornim novinarstvom pa razkrivamo njihove vzvode in ozadja.

Tudi oddaja Zrcalo tedna, ki je na sporedu vsak nedeljski večer ob 19.25, se poglablja v politične dogodke, vendar v širšem evropskem in svetovnem kontekstu. Gre za redno tedensko oddajo, ki jo pripravljajo v Zunanjepolitični redakciji. Zrcalo tedna gledalcu ponuja pregled dogajanj po svetu v politiki, gospodarstvu in kulturi. To je oddaja, zrcali podobo sveta: tragično, resno, veselo ali zabavno.

Seveda pa za vas tudi ob sobotah in nedeljah v našem Uredništvu za šport pripravljajo novice in reportaže z najpomembnejših športnih dogodkov dneva in tedna. Vsak večer pa seveda tudi natančne vremenske informacije. Šport je ob sobotah in nedeljah na sporedu ob 19.40 in Vreme ob 19.55.

Vpis znakovnega jezika v ustavo Na letošnji osrednji prireditvi ob mednarodnem dnevu gluhih, ki ga obeležujemo 21. septembra, je premier Marjan Šarec dejal, da je vpis znakovnega jezika v ustavo eden izmed pomembnih korakov k enakopravnemu priznanju znakovnega jezika, kar bo gluhim omogočalo lažje uveljavljanje svojih pravic. Verjame tudi, da bo ustavna komisija DZ-ja hitro pristopila k cilju vpisa znakovnega jezika v ustavo, Slovenija pa bo s tem postala ena izmed redkih držav, ki ga bo tudi dosegla.

Dnevnoinformativni blok ob 19. uri odslej v celoti na voljo tudi v slovenskem znakovnem jeziku

Enourni informativni blok, vključno s Športom in Vremenom boste s tolmačem v slovenski znakovni jezik lahko spremljali vsak dan od 7. oktobra 2019 dalje sočasno s predvajanjem na 1. programu TV Slovenija na našem 3. programu. V izrednih primerih, ko smo zavezani predvajati seje iz Državnega zbora, pa bo sočasno predvajanje mogoče spremljati na MMC TV.

Aktualni spored lahko vedno preverite na povezavi: 4d.rtvslo.si/program.





Na RTV Slovenija že skoraj 40 let podpiramo slovenski znakovni jezik Javnost je jezik gluhih začela spremljati v TV-oddaji Prisluhnimo tišini, ki jo je Zveza gluhih in naglušnih skupaj s TV Koper, začela predvajati leta 1980.



Katere vsebine so na Televiziji Slovenija opremljene s tolmačem v slovenski znakovni jezik?

Na Televiziji Slovenija redno s tolmačem v slovenski znakovni jezik tolmačimo osrednjo informativno oddajo Dnevnik, Slovensko kroniko, Dnevnikov izbor, Utrip, Zrcalo tedna, Politično s Tanjo Gobec, Tednik, potrošniško oddajo Koda ter izobraževalni oddaji Ugriznimo znanost in Na kratko, predvolilne oddaje, posebne oddaje ob izrednih dogodkih, otroške oddaje Zgodbe iz školjke ter nekatere druge oddaje, ki so pomembne za informiranje gluhih. Od 7. oktobra se bosta pridružili še oddaji Šport in Vreme.



Kako lahko dostopamo do vsebin s tolmačem v slovenski znakovni jezik?

Oddaje s tolmačem v slovenski znakovni jezik si lahko ob sočasnih predvajanjih ali z zamikom ogledate na TV SLO 3, nekatere pa tudi preko MMC TV. Vse so kasneje shranjene v spletnem arhivu multimedijskega centra na https://4d.rtvslo.si/, najlažji način dostopanja pa je preko spletne strani www.dostopno.si v rubriki Oddaje z znakovnim jezikom.