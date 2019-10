Spomin Tomaža Pengova obeležuje tudi glasbeno uredništvo Prvega programa Radia Slovenija s projektom Kamor greš …, v okviru katerega poteka tematski cikel glasbeno-dokumentarnih oddaj Pesem v žepu, na radijskem sporedu od 19. septembra. V petih oddajah bodo Pengovovo ustvarjanje osvetlili literati in glasbeniki Milan Dekleva, Bogdana Herman, Lado Jakša, Boris A. Novak in Jerko Novak ter producenta Borut Činč in Aco Razbornik. Že predvajanim oddajam Pesem v žepu lahko prisluhnete v radijskem arhivu na spletni strani Prvega programa Radia Slovenija in na RTV 4D, sicer pa so na sporedu vsak četrtek ob 22.30.

Tomaž Pengov ob prejemu nagrade Franeta Milčinskega Ježka leta 1997. Foto: Stane Sršen, RTV SLO

Cikel se bo sklenil 24. oktobra s promocijo novega dvojnega zvočnega albuma Kamor greš … (ZKP RTV Slovenija) ter s koncertom v Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu. Enajst pesmi Tomaža Pengova bo zaživelo v novih glasbenih preoblekah zasedbe David in ukradeno pero, ki jo vodi pianist David Trebižan, ob njem pa nastopajo še Metod Banko, Sergej Randjelović Runjoe, Tomaž Gajšt, Bojana Šaljić Podešva in godalni trio. Koncert bodo kot gostje obogatili Višnja Fičor in člani znova obujene zasedbe Salamander: Bogdana Herman, Milan Dekleva, Jerko Novak, Lado Jakša in Božo Ogorevc.

Enajst pesmi Tomaža Pengova bo zaživelo v novih glasbenih preoblekah zasedbe David in ukradeno pero. Foto: Špela Šivic

Koncert ob novi izdaji na Ljubljanskem gradu bo mogoče spremljati tudi v neposrednem radijskem prenosu na Prvem programu Radia Slovenija ter spletnem videoprenosu. Udeležilo se ga bo 50 poslušalcev Prvega programa Radia Slovenija, ki bodo do kart prišli prek sodelovanja v radijskem programu.

Foto: Adrian Pregelj, RTV SLO

Danijel Poslek, odgovorni urednik Prvega programa Radia Slovenija, je ob tem povedal: »Želeli smo, da se koncerta pesmi Tomaža Pengova lahko udeležijo tudi naši poslušalci, ne glede na dejstvo, da bo mogoče koncertu v neposrednem prenosu prisluhniti prek radijskih valov. Koncert bo edinstven dogodek, na katerem bo moč doživeti brezčasje Tomaža Pengova. Zato želimo, da so del dogodka tudi nekateri naši najbolj zvesti poslušalci.«

Dvojna plošča bo vsebovala tudi koncert Tomaža Pengova, ki ga je leta 1994 v klubu K4 produciral glasbeni urednik Jane Weber. Tomaž Pengov je tedaj nastopil pred ameriškim kantavtorjem Townesom Van Zandtom. Plošča bo na voljo v vseh bolje založenih glasbenih trgovinah in prek spletne strani ZKP RTV Slovenija.

Tomaž Pengov (29. september 1949–10. februar 2014) »Pevec magičnega eksistencializma«, kot ga imenuje njegov dolgoletni prijatelj in pesnik Milan Dekleva, se je že s svojo prvo ploščo Odpotovanja (1973) zapisal v zgodovino slovenskega kantavtorstva. Njegov glas je širša javnost sicer spoznala že konec šestdesetih, ko je s skupino Mladi levi posnel pretresljivo balado Oda Ireni. Pozneje je ustvaril še malo ploščo (Napisi padajo / Črna pega čez oči – 1978), tri studijske albume (Pripovedi – 1988, Rimska cesta – 1992, Biti tu – 1996), koncertni album (Koncert – 2006), pesniško zbirko (Dih – 1993) in zvočno knjigo (Drevo in zvezda – 2011), pisal je tudi glasbo za filme in gledališče. Leta 1997 je za svoje delo prejel Ježkovo nagrado.