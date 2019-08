Festivalski večer bosta prvič skupaj vodila televizijski voditelj Mario Galunič in Jože Robežnik, gostitelj nedeljskih popoldnevov na TV Slovenija.

Jože Robežnik in Mario Galunič, gostitelja letošnjega, že 43. festivala Popevka. Foto: Adrijan Pregelj

»Popevke ne vodim prvič in seveda sem si želel, da bi bil letošnji festival tudi zame izziv in nekaj novega. Več kot navdušen sem bil nad idejo, da to delo opraviva skupaj z Jožetom, zanj bo to prvi skok na festivalski oder, zame pa skok v neznano, kar imam rad in celo potrebujem. Najini vlogi bosta gotovo različni, kot sva si tudi različna kot voditelja in človeka, a kljub vsemu sem prepričan, da se bova odlično dopolnila. Za vse nasvete glede Jožeta, se bom obrnil na Bernardo. Najbrž bo Jože storil isto,« je pred letošnjo Popevko povedal Mario Galunič in napoveduje zanimiv spremljevalni program: »Povemo lahko, da smo vse izvajalce postavili pred težko nalogo. Poslali smo jim vse popevke, ki so bile kadar koli zapete na festivalu in izbrati so si morali eno, ki jim je posebej blizu. S katero jih povezuje zgodba, prigoda, morda usodno srečanje. Rezultat te ankete je presenetljiv in navdihujoč. Razkrili ga bomo po koncu tekmovalnega dela.«

Jože Robežnik, ki je že vajen vodenja v živo, saj že peto leto krajša nedeljske popoldneve v oddaji Vikend paket, se bo tokrat postavil v vlogo voditelja festivala Popevka. Zaupal nam je zanimivo anekdoto povezano s slovensko popevko: »V medijih se pogosto zgodi, da me preimenujejo v Jureta. Celo dober prijatelj se po vrčku ali dveh pogosto zmoti. (Seveda ne bom o imenih ... Ker nočem, da bi se Darko čutil izpostavljenega ...) Predvidevam, da je to zaradi Jureta Robežnika, znanega skladatelja, ki velja za enega od štirih najpomembnejših ustvarjalcev iz zlatih let slovenske popevke. Zato upam, da se bodo z mojim vodenjem festivala, zmote v (pre)imenovanju rešile in bom končno le Jože Robežnik.«

Na festivalskem odru studia 1 Televizije Slovenija se bo predstavilo 11 novih skladb. Vse popevke bodo izvajalci odpeli v živo ob spremljavi revijskega orkestra RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Patrika Grebla in Žige Pirnata, ki bo dirigentsko paličico prevzel pri dveh skladbah. Glede na izvedbene zahteve posameznih skladb je programsko-produkcijska ekipa festivala Popevka določila naslednji vrstni red nastopajočih: Eva Boto in Gašper Rifelj (Dovolj je poletja), Rok Lunaček (Ljubezen), Vudlenderji (Kam bi šla), Ajda Stina Turek (V melodiji večnega duet), Amadea Begovič (Res čudovito je), 2B (Ko bi jaz), Ana Soklič (Temni svet), Sergije Lugovski (Zdaj je, kar je), Julija Lubej (Midva), Eva Hren (Šesti čut) in Dare Kaurič & New Swing Quartet (Kam je vsa ljubezen šla?).

O festivalu Popevka 2019

Na festivalu Popevka se bo v nedeljo, 15. septembra, ob 20. uri predstavilo enajst tekmovalnih skladb, v neposrednem prenosu ga bo možno spremljati na 1. programu Televizije in Radia Slovenija, Radiu Koper, Radiu Maribor in na spletnem portalu MMC RTV Slovenija.

Na Popevki 2019 bodo podelili šest nagrad. Pet nagrad bo podelila strokovna žirija, in sicer veliko nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti, nagrado za najboljše besedilo, nagrado za najboljšo interpretacijo, nagrado za najboljšo priredbo in nagrado za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca. Izvajalec, ki bo prejel največje število glasov po telefonskem glasovanju, bo prejel veliko nagrado občinstva festivala Popevka 2019.

Fotografije v višji resoluciji so na voljo tukaj.