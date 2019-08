Špela Močnik in David Urankar v "Žajfnici". Foto: Adrijan Pregelj

Ustvarjalci oddaje vam bodo vsak dan od ponedeljka do petka med 7 in 11 uro postregli z najrazličnejšimi vsebinami, ki se dotikajo vsakdanjega življenja ljudi. Poleg rednih svetovalnih rubrik in poglobljenega pregleda dnevnih novic boste v letošnji sezoni v oddaji lahko spremljali tudi prvo jutranjo telenovelo, t.i. »Žajfnico«. Pripravljajo tudi akcijo »Vse je enkrat prvič!«, v kateri bodo izpolnjevali dolgoletne želje ali pomagali premagovati strahove.

Teden začenjata Špela Močnik in David Urankar. Ponedeljki sicer ostajajo rezervirani za zdravstvene nasvete s kredibilnimi strokovnjaki, poleg tega pa bodo razbijali mite o najrazličnejših tematikah in delili vrtnarske nasvete. Glavna novost je prva jutranja telenovela, t. i. »Žajfnica«, v kateri bosta glavno vlogo odigrala Špela in David. Voditelja bosta svoja stališča o najrazličnejših dilemah iz vsakdanjega življenja podkrepila tudi z mnenjem strokovnjakov, svoje izkušnje pa boste lahko povedali tudi gledalci.

Ana Tavčar vas bo prebujala ob torkih in sredah. Torek ima informativni prizvok, stalnica torkovih juter pa ostaja tudi porota, v kateri soočajo različna mnenja o aktualnih družbenih temah. Ob sredah pa bodo gledalci razgibavali telo in možgane, se učili tujih jezikov in s pomočjo strokovnjakov razreševali pravne dileme. Pripravljajo tudi akcijo »Vse je enkrat prvič!«, v kateri bodo izpolnjevali dolgoletne želje ali pomagali premagovati strahove. Če imate tudi vi ali vaši domači kakšno neizpolnjeno željo, ste vabljeni, da se prijavite k sodelovanju. Sodelavka oddaje Dobro jutro ostaja tudi simpatična Lorella Flego, ki bo ob sredah kukala v omare znanih Slovencev, ocenjevala modne stile znanih ter svetovala o modi.

Ob četrtkih bomo pripravljali zdrave zajtrke, spoznavali zdravilne rastline in delili nasvete iz domače lekarne ter se družili z malimi živalmi.

Ob petkih bo Mojca Mavec reševala jezikovne dileme, pregledovala športno dogajanje ter skupaj s kuharji poskrbela, da boste dobili kakšen zanimiv namig za okusen obrok. V rubriki »Redoljubica« bo redoljubna Ljubica Mlinar delila koristne namige za ureditev doma. Petki bodo sicer še naprej namenjeni obiskom slovenskih krajev, energična prehranska strokovnjakinja Marija Merljak in voditeljica Monika Tavčar bosta potovali po Sloveniji in predstavljali lokalne posebnosti ter kulinarično ponudbo.

Novost pa se obeta tudi ljubiteljem slovenske glasbe.

Koprski ustvarjalci oddaje Dobro jutro, ki se bodo z vami družili ob torkih med 9 in 11 uro, bodo poskrbeli, da boste vedno seznanjeni z aktualnim dogajanjem na Primorskem, mariborska ekipa oddaje Dobro jutro pa vas bo ob četrtkih med 9 in 11 uro seznanjala z dogodki iz severovzhodne Slovenije.

Za vse, ki oddaje med tednom ne utegnejo spremljati, je ob sobotah med 7 in 9 uro na 2. programu Televizije Slovenija, na sporedu Najboljše jutro – pregled najbolj zanimivih rubrik preteklega tedna.