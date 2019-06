Na odru na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo v četrtek, 20. junija 2019, ob 21. uri pod taktirko dirigenta Patrika Grebla ter v izvedbi Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija zazvenele največje uspešnice, ki jih je v zlati dobi slovenske popevke prepevala Marjana Deržaj.

Letošnja Poletna noč bo posvečena izjemni pevki in interpretinji Marjani Deržaj. Foto: Arhiv RTV Slovenija

Kdo bo nastopil na letošnji Poletni noči?

Ob poklonu pevki, ki je bila velikokrat večja od glasbe same, bomo slišali uspešnice, kot so: Ko gre tvoja pot od tod, Vozi me vlak v daljavo, Kako sva si različna, Zvončki in trobentice, To je moj zlati sin, Orion, Telstar, Ko boš prišla na Bled, Zvezde padajo v noč, Valeta, V Ljubljano, Utrinek, Spomin, Čakam nate vsak večer, Ptičje strašilo, in še mnoge druge, med katerimi seveda ne bo manjkala Marjanina Poletna noč.

Na velikem odru gala koncerta bodo priljubljene slovenske uspešnice prepevali Darja Švajger, Nuša Derenda, Braco Koren, Eva Hren, Jadranka Juras, Katrinas, Nina Strnad, Ana Bezjak, Monika Avsenik, Anja Strajnar, Alenka Gotar, Anže Šuštar in Mladinski pevski zbor RTV Slovenija.

Poletni večer bo povezovala Bernarda Žarn.

Bernarda Žarn, voditeljica letošnje Poletne noči in Patrik Greblo, dirigent. Foto: Adrian Pregelj

O Marjani Deržaj

Bila je popevka in bile so pevke. A le ena je bila Marjana, sinonim skromnosti, ljudskosti, dostopnosti. Njeno življenje, ne vedno lahko, sploh pa brez zvezdniškega glamurja, jo je na odru in na ulici delalo ranljivo. Občinstvo je to prepoznalo in jo vzelo za svojo. Za vse večne čase. Tako je od leta 1957, ko je prvič nastopila na festivalu pa vse do danes še vedno ena najslovitejših slovenskih glasbenih umetnic. Vsakoletni koncert Poletna noč je pravzaprav dobil ime po skladbi, s katero je Marjana leta 1964 zmagala na festivalu na Bledu.

Vsakoletni koncert Poletna noč je dobil ime po skladbi, s katero je Marjana Deržaj leta 1964 zmagala na festivalu na Bledu. Foto: Arhiv RTV Slovenija

O Poletni noči

RTV Slovenija je poletno prireditev Poletna noč prvič organizirala na pobudo Jureta Robežnika, in sicer v posvetilo ob smrti Majde Sepe, nadaljevala pa z obeleževanjem obletnic velikih imen slovenske popevke - skladateljev, tekstopiscev, pevcev ... V zadnjih letih smo jo posvetili Atiju Sossu, Majdi Sepe, Eldi Viler, Juretu Robežniku, Mojmirju Sepetu, Dušanu Velkaverhu, Elzi Budau, Jožetu Privšku ... Občasno je bila vsebina Poletne noči oblikovana okrog drugih dogodkov ali deležnikov, pomembnih v tradiciji slovenske popevke ter velikega revijskega orkestra kot sinonima za kakovostno slovensko glasbo, kakovostne in bogate orkestracije ter zrele pevske interpretacije (50-letnici Slovenske popevke, 90-letnici Radia in 60-letnici Televizije Slovenija). Gala koncert Poletna noč, ki vsako leto nastane v koprudukciji RTV Slovenija in Festivala Ljubljana, je postal že tradicionalna prireditev, ki obuja spomin na bisere iz zakladnice slovenske zabavne glasbe.

Gala koncert Poletna noč, ki vsako leto nastane v koprudukciji RTV Slovenija in Festivala Ljubljana, je postal že tradicionalna prireditev, ki obuja spomin na bisere iz zakladnice slovenske zabavne glasbe. Foto: Arhiv RTV Slovenija

Poslanstvo Poletne noči

Prireditev, kakršna je Poletna noč, je redka priložnost, ki izpostavlja bogastvo notnega arhiva RTV Slovenija, saj je ravno Nototeka Glasbene produkcije RTV Slovenija največji notni arhiv slovenskih skladateljev. Nototeka hrani notno gradivo preko 15.000 glasbenih del, večinoma izpod peresa slovenskih skladateljev in aranžerjev, saj je bila ravno RTV Slovenija glavni mecen in naročnik novitet in aranžmajev slovenskim glasbenim avtorjem za potrebe programa 90-letne radijske in 60-letne televizijske zgodovine. Gre torej za izjemno kulturno dediščino in glasbeno bogastvo slovenskega naroda, ki ga je ustvarila in ga še vedno hrani ter obuja prav RTV Slovenija. S prireditvijo, kot je Poletna noč, tem glasbenim delom ponovno damo veljavo, jih preigravamo in približamo te bisere ljudem.

Prireditev, kakršna je Poletna noč, je redka priložnost, ki izpostavlja bogastvo notnega arhiva RTV Slovenija, saj je ravno Nototeka Glasbene produkcije RTV Slovenija največji notni arhiv slovenskih skladateljev. Foto: Adrian Pregelj

Skladbam na Poletni noči boste lahko v živo prisluhnili tudi na Prvem programu Radia Slovenija, v posnetku pa si lahko prireditev ogledate v soboto, 29. junija 2019 na TV SLO 1 ob 20.00.

Vstopnice so na voljo na www.ljubljanafestival.si, blagajna Križank, prodajna mesta Eventima in Petrolovi servisi.