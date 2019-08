Pravljice Lahko noč, otroci! lahko poslušate vsak večer ob 19.45 na 1. programu Radia Slovenija ali pa se naročite na pravljični podkast, jih poiščete v arhivu 4D, na spletni strani Radia Prvi oziroma na Otroškem portalu RTV Slovenija. Od 5. septembra do 3. oktobra bodo ob četrtkih v oddaji gostovale nove Lahkonočnice. Foto: arhiv RTV Slovenija

Lahkonočnice, pravljice, ki jim lahko skupaj z otroki prisluhnete pet zaporednih četrtkov od 5. septembra dalje, so čisto nove, napisane posebej za gostovanje v oddaji Lahko noč, otroci!, v neposrednem radijskem in video prenosu pa jih bodo interpretirali legendarni dramski igralci. Letos bodo pravljice obravnavale čustva, s katerimi se srečujejo pisani pravljični junaki in jih kar se da uspešno predelajo. Premagali bomo jezo, strah, žalost, sram in zavist. Teme so lahko odlično izhodišče za pogovor o čustvih, kako jih prepoznati, poimenovati in reševati.

Maja Končar bo otroke v spanje zazibala s prvo letošnjo Lahkonočnico O miški, ki je oklofutala medveda. Napisala jo je Aksinja Kermauner. Foto: Peter Uhan/SNG Drama

Prek pravljičnih likov bodo lahko otroci izražali svoje misli, s starši, starimi starši, bratci, sestricami, prijatelji, varuškami in kar je še drugih dobrih vil in škratkov, s katerimi bodo pravljico poslušali, pa izmenjali izkušnje ter tako spoznavali in se učili različnih načinov razmišljanja, obnašanja in čustvovanja. Lahko noč, otroci! In dobro jutro, čustva!

Janezu Hočevarju smo zaupali pravljico Tihomir iz Strahomira. Foto: Miloš Ojdanić

Letos so pravljice za naše male čustvenčke napisali Aksinja Kermauner: O miški, ki je oklofutala medveda (pravljica bo na sporedu 5. septembra, pripovedovala jo bo Maja Končar), Ida Mlakar Črnič: Tihomir iz Strahomira (na sporedu 12. septembra, pripovedovalec bo Janez Hočevar), Dim Zupan: Zbogom, Ostržek! (slišali jo bomo 19. septembra, potolažil nas bo Boris Cavazza), Gaja Kos: Ups in čokoladni dan (26. septembra nam jo bo približala Marijana Brecelj) in Nina Mav Hrovat: Rogačeva zmaga (3. oktobra nam jo bo povedal Jurij Souček).

Boris Cavazza nam bo pripovedoval zgodbo Dima Zupana Zbogom, Ostržek! Foto: Stane Sršen

Lahkonočnice v oddaji Lahko noč, otroci! bodo vsakokrat na sporedu živo ob 19.45 na 1. programu Radia Slovenija ter v video prenosu na spletni strani Radia Prvi. Pravljično pripoved dramskih igralcev in igralk bodo popestrili glasbeniki Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija. Urednica oddaje Lahko noč, otroci! je Alja Verbole, režira pa jih Špela Kravogel; obe dami z ekipo Radia Slovenija že tretjo sezono skrbita, da Lahkonočnice pridejo do mladih ušes in zavesti.

Gaja Kos je napisala pravljico Ups in čokoladni dan, 26. septembra nam jo bo pripovedovala Marijana Brecelj. Foto: arhiv TV Slovenija

Na Radiu Slovenija lahko pravljicam prisluhnete vsak večer ob 19.45. Oddaja Lahko noč, otroci! je namreč že kar 54 let zaščitni znak Prvega in ena najstarejših radijskih oddaj, ob kateri so zrasle številne generacije. Namenjene so najmlajšim, oddaja pa ima tudi med starejšimi veliko zvestih poslušalcev; starši in stari starši ob poslušanju dobijo navdih za svoje lastne pripovedi.

Zadnjo pravljico letošnjih Lahkonočnic Rogačeva zmaga nam bo pred občinstvom v studiu 26 Radia Slovenija pripovedoval Jurij Souček. Foto: arhiv RTV Slovenija

Če je pravljica za vaše malčke na sporedu prezgodaj ali prepozno, jo lahko kadarkoli poiščete na vašem telefonu v aplikaciji za podkaste, na Otroškem portalu RTV Slovenija, spletni strani 1. programa Radia Slovenija, v arhivu 4D na multimedijskem portalu RTV Slovenija. Pravljice Lahko noč, otroci! so eden najbolj poslušanih podkastov Radia Slovenija. Ima že 5000 naročnikov, ki v mesecu prenesejo okoli 50.000 pravljic.

Viri fotografij: Peter Uhan/Drama, Stane Sršen, Miloš Ojdanić, arhiv TV Slovenija, Arhiv RTV Slovenija