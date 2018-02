Bavčar na sodišču pojasnjeval izvor skupnega premoženja

Ocenite to novico!

Furs terja 136.838 evrov

2. februar 2018 ob 13:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, ki na Dobu prestaja zaporno kazen, je na ljubljanskem okrožnem sodišču pojasnjeval izvor premoženja. Toži ga Furs.

Furs je namreč vložil tožbo za določitev deležev na skupnem premoženju, Bavčar pa je vztrajal, da želijo plačilo dohodnine za premoženje, ki so mu ga odvzeli.

Tožbo proti nekdanjemu prvemu možu Istrabenza in njegovi soprogi je Furs vložil zaradi ugotovitve skupnega premoženja in določitev deležev na skupnem premoženju v višini 136.838 evrov. Gre za nepremičnine in osebno vozilo zakoncev.

Davek na odvzeto premoženje?

Bavčarjevi odvetnici sta zatrdili, da je tožba Fursa nesklepčna, nelogična in neživljenjska. Opirala naj bi se na okrog 24 milijonov evrov prihodkov iz let 2007 in 2008, odvetnici pa sta prepričani, da želi Furs od Bavčarja pravzaprav izterjati plačilo davščin za 18 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi, ugotovljene v kazenski zadevi Istrabenz.

Bavčar je v pričanju dejal, da tega ni mogoče šteti za njegov prihodek. S tem se ni strinjala državna odvetnica Valerija Šter, ki je poudarila, da gre za nerelavantne trditve v danes obravnavanem postopku, saj želi Furs s tem ugotoviti le, kakšno je stanje pri lastništvu premoženja.

"Celotna zadeva je zelo nenavadna, vse so mi vzeli, hkrati pa zahtevajo, da od tega, kar so mi vzeli, plačam še dohodnino," je poudaril Bavčar. Navedel je, da je delež njegove soproge na skupnem premoženju večji ne glede na finančni vložek, saj sam v času osamosvojitve ni imel dovolj časa za družino, za katero je skrbela njegova soproga Ljubomira Hortner Bavčar. Dodal je, da nima premoženja, račune pa ima blokirane.

Bavčarju je sicer država lani že odvzela gozdove in njive na Notranjskem. Zaseženo premoženje je bilo ocenjeno na 43.000 evrov, z njim pa bodo poplačali del dosojene denarne kazni. Po pravnomočni sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča mora vrniti namreč tudi nekaj več kot 18 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi, ki jo je pridobil pri veriženju delnic Istrabenza iz leta 2007.