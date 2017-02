Mama umrle jeseniške deklice ne priznava krivde

Zaradi visoke nosečnosti se bo sojenje začelo po porodu

15. februar 2017 ob 14:17

Mama umrle dveletne jeseniške deklice Sanda Alibabić je na predobravnavnem naroku na kranjskem sodišču zavrnila očitana kazniva dejanja surovega ravnanja in povzročitve poškodb, ki so vodile do smrti deklice.

Sanda Alibabić se sprva iz zdravstvenih razlogov ni udeležila predobravnavanega naroka 3. februarja, ko je njen partner Mirzan Jakupi že zanikal krivdo za očitana kazniva dejanja. Tokrat pa je ginekologinja presodila, da se je visoko noseča Alibabićeva sposobna udeležiti predobravnavnega naroka.

Prav tako je ocenila, da bi se lahko v primeru normalnega poroda že teden po njem lahko udeležila sojenja, pri čemer bi vsako uro imela pol ure premora, v katerem bi se posvetila otroku.

Temu je oporekala odvetnica Alibabićeve Darja Roblek, ki je apelirala na sodišče, naj upošteva pravice mame in novorojenega otroka ter varovanje njunega zdravja. Izpostavila je predvsem za zaščito otroka. Zato je predlagala tudi postavitev izvedenca pediatra, ki bi o tem podal svoje mnenje.

Sodnica bo počakala do poroda

Sodnica je sklenila, da bo z razpisom datuma glavne obravnave počakala do poroda, šele potem bo razmišljala o tem, kako bo potekalo sojenje. Nikakor pa ne bo tako, da bi novorojenček mamo čakal na hodniku sodišča.

Glede otroka se odpira vprašanje njegovega bivanja z mamo v času pripora, saj bi to bil prvi takšen primer, je opozorila Roblekova in dodala, da zakon o izvrševanju kazenskih sankcij sicer določa maksimalno eno leto matere z otrokom v zaporu, pravilnik o izvrševanju pripora pa ne. Možno pa je, da bi določila glede zapora uporabili tudi pri priporu.

Predlagana odprava pripora

Roblekova, ki Alibabićevo zastopa po uradni dolžnosti, bo sicer predlagala odpravo pripora ali pa hišni pripor, ki bi potekal v varstveni hiši, saj Alibabićeva trenutno nima rešenega stanovanjskega problema.

Z njo je v stikih tudi pristojni center za socialno delo, ki bo ukrepal v skladu z zakonom, kar lahko pomeni tudi odvzem otroka. Vendar Roblekova opozarja, da velja načelo domnevne nedolžnosti.

"Ne vemo, ali je Alibabićeva sploh karkoli napačnega storila. Vzgojila je tri otroke in vsi so povedali, da je imela mama lep odnos do njih. Ni razloga, da bi že vnaprej rekli, da bo nekaj narobe," je poudarila Roblekova, ki je na glavni obravnavi kot ključne priče predlagala tudi neposredno zaslišanje otrok z namenom osvetlitve materinega odnosa do njih in do pokojne dveletne hčere.

Prav tako je predlagala izločitev javnosti, ko bodo obravnavane družinske in zdravstvene razmere otrok in obtožencev, ter postavitev izvedencev psihologa in psihiatra v zvezi z okoliščinami obtožene, ki bi utegnile vplivati na njeno sposobnost razumevanja in obvladovanja. "Tako bi se ugotovile določene stvari, na katere je že opozoril psiholog," je razložila Roblekova.

O morebitnem priznanju krivde se s tožilstvom niso pogovarjali. Kot je povedala tožilka Tina Lesar, ni dobila nobenih indicev, da bi bilo možno priznanje krivde, zato tudi kaznovalnega predloga ni podala.

