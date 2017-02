Vodilni v Mipu obsojeni na večletne zaporne kazni

Obsojeni so zlorabe položaja in preslepitve bank

17. februar 2017

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 12:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sodišče je nekdanje vodilne v Mipu, Vojteha Volka, Marka Volka in Martina Kovača obsodilo na zaporne kazni. Vojtehu Volku je prisodilo šest let zapora, drugima dvema pa po dve leti in pol.

Za nekdanjega vodilnega v Mipu Vojteha Volka je tožilka zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja in preslepitve bank pri pridobitvi posojila sicer predlagala sedem let zapora, za druga dva obtožena, njegovega zeta in sina, Martina Kovača in Marka Volka, ki sta bila obtožena preslepitve bank pa je predlagala triletno zaporno kazen.

Po oceni sodišča so bila dokazana vsa očitana kazniva dejanja. Obtoženi sicer na današnji narok niso prišli.

Tožilstvo je sicer Vojtehu Volku očitalo, da je zlorabil položaj, ko naj bi prek svojega srbskega podjetja Kolbis svojemu italijanskemu podjetju Eurovit nezakonito pridobil 315.000 evrov premoženjske koristi. Vsi trije, je trdilo tožilstvo, so namenoma preslepili pet bank in jih oškodovali za približno šest milijonov evrov. Bankam naj bi posredovali prirejene bilance, da so dobili nova posojila, podjetje pa je šlo kljub temu leta 2009 v stečaj.

Vsi trije obtoženi so med sojenjem, ki se je začelo spomladi 2015, večkrat zavrnili tožilkine očitke, proti njim pa v Slovenije tečejo še trije postopki.

T. K. B.