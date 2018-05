Evropska komisija Trumpu očita podaljševanje negotovosti na trgu

EU opozarja na protiukrepe

1. maj 2018 ob 18:12

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je sporočila, da dejstvo, da so evropska podjetja spet le začasno izvzeta iz novih ameriških carin, le podaljšuje negotovost na trgu.

Komisija se je na zadnje odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa v sporu glede carin tako odzvala z ostrimi kritikami. EU bi moral biti po mnenju komisije "v celoti in trajno" izvzet iz teh ukrepov. Ni jih namreč mogoče utemeljiti z interesi nacionalne varnosti, pravijo v Bruslju.

Trump je ponoči sporočil, da je EU skupaj s Kanado in Mehiko izvzel iz ukrepa povišanja carin na jeklo in aluminij za še zadnjih 30 dni. Predtem je 8. marca uvedel 25-odstotne carine na uvoz jekla in 10-odstotne carine na uvoz aluminija, ob tem pa naredil začasno izjemo za EU, Kanado, Mehiko, Avstralijo, Argentino in Brazilijo. Novo podaljšanje torej velja do 1. junija.

Ob razglasitvi uvedbe carin je Trump pojasnil, da so te potrebne zaradi zaščite nacionalne varnosti ZDA. Domače proizvajalce naj bi bilo namreč treba ohraniti pri življenju za primer, če bi izbruhnila vojna in bi ZDA potrebovale lastne vire jekla in aluminija. Po kritikah je nato ukrep omilil z začasnimi izjemami do 1. maja za omenjene države.

Ukrep bi se iztekel ob polnoči po krajevnem času, Trump pa je odločitev o podaljšanju izjem sporočil le nekaj ur prej. Članice EU-ja in preostale države so bile tako vse do zadnjega v negotovosti. Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström se je še v ponedeljek po telefonu pogovarjala z ameriškim ministrom za trgovino Wilburjem Rossom, da bi dosegla rešitev tega vprašanja. Zdaj se bo komisija o nadaljnjem ravnanju posvetovala z državami članicami.

EU pripravil povračilne ukrepe

EU je za primer, da bi bile danes uveljavljene 25-odstotne carine na uvoz jekla v ZDA in desetodstotne na uvoz aluminija, že pripravil povračilne ukrepe. Med drugim se omenja možnost obdavčitve uvoza ameriškega blaga v Evropo, kot so viski in kavbojke.

Komisija je medtem zavrnila možnost popuščanja. Kot je zapisala, je EU stalno kazal pripravljenost na razpravo o vprašanjih dostopa do trga, ki so v interesu obeh strani, vendar pa se kot dolgoletni partner in prijatelj ZDA ne bo pogajal pod grožnjami. Vsak prihodnji program čezatlantskega sodelovanja mora biti uravnotežen in v obojestransko korist, pravijo v Bruslju.

Odzvala se je tudi že nemška vlada. Po besedah njene tiskovne predstavnice je nov rok za članice EU-ja pri uvedbi carin na jeklo in aluminij "vzela na znanje", je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Vlada v Bonnu pričakuje, da bo EU iz ukrepa trajno izvzet.

Kritikam iz Bruslja se je pridružil tudi Pariz. "Francija si bo še naprej prizadevala za to, da bo EU deležen popolne, trajne in brezpogojne oprostitve," sta sporočila zunanji in gospodarski minister, Jean-Yves Le Drian in Bruno Le Maire. Poudarila sta, da Francija in EU nista "vzrok za presežne zmogljivosti pri aluminiju in jeklu" in ponudila pripravljenost, da bi skupaj z ZDA in drugimi partnerji poiskali rešitev tega vprašanja. "A to bomo lahko storili v miru, ko bomo prepričani, da smo izvzeti iz grožnje enostranskega zvišanja carin," sta dodala.

B. V.