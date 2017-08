Pomota: Velika Britanija 100 državljanov EU-ja pozvala, naj odidejo

Nadaljevanje pogajanj o brexitu konec avgusta

23. avgust 2017 ob 19:36

London - MMC RTV SLO, STA

Velika Britanija, ki se pogaja o brexitu oziroma odhodu iz Evropske unije (EU), je okoli 100 državljanom EU-ja - domnevno pomotoma - poslala sporočilo, naj zapustijo državo.

Na britanskem notranjem ministrstvu še preučujejo, zakaj se je zgodila napaka, in poudarjajo, da pravice državljanov EU-ja ostajajo nespremenjene. V pismu, ki ga je okoli sto državljanov pred kratkim prejelo od britanskega notranjega ministrstva, piše, da morajo v skladu z zakonom o priseljevanju zapustiti državo. Če tega ne bodo storili v mesecu dni, jim v pismu grozijo z deportacijo.

"Navezujemo stik z vsemi, ki so prejeli ta pisma, in jim pojasnjujemo, naj jih ne upoštevajo," je pojasnila tiskovna predstavnica notranjega ministrstva. "Želimo biti popolnoma jasni in sporočiti, da pravice državljanov EU-ja, ki živijo v Veliki Britaniji, ostajajo nespremenjene," je dejala. Povedala je še, da skušajo ugotoviti, kako se je zgodila napaka.

Pomota se je pojavila v javnosti, ko je britanski časopis Guardian poročal o primeru finske znanstvenice, ki je dobila pismo. Zgodovinarka Eva Johanna Holmberg sicer dela na londonski univerzi Queen Mary, je poročena z Britancem in na Otoku živi že več let. Po lanskem referendumu o brexitu je zaprosila za dovoljenje za stalno bivanje v Veliki Britaniji. Njeno prošnjo so zavrnili, prejšnji teden pa je dobila pismo, da mora državo zapustiti v mesecu dni.

Na Otoku 3,2 milijona državljanov EU-ja

Na Otoku živi okoli 3,2 milijona državljanov EU-ja, ki za bivanje ne potrebujejo posebnih dovoljenj. To se bo najverjetneje spremenilo po marcu 2019, ko bo Velika Britanija kot prva članica zapustila Unijo.

Prav vprašanje pravic državljanov EU-ja je eno ključnih, ki ga morata Velika Britanija in EU rešiti v pogajanjih o brexitu. EU in Združeno kraljestvo se med drugim ne strinjata glede položaja prihodnjih družinskih članov državljanov in izvoza nekaterih socialnih pravic. V ospredju je tudi možnost izgube pravice do prostega gibanja britanskih državljanov po EU, na katero v Bruslju odgovarjajo, da je zanje temeljno načelo pogajanj vzajemnost - če bo Velika Britanija privolila v ta koncept, bo tudi EU.

Po brexitu nič več neposredne pristojnosti Sodišča EU-ja?

Britanska vlada je sicer v sredo sporočila, da Sodišče EU-ja po brexitu ne bi smelo imeti neposredne pristojnosti v Veliki Britaniji. "Popolnoma jasno je, da bomo, ko bomo zapustili EU, zapustili tudi jurisdikcijo Sodišča EU-ja," je izjavila britanska premierka Theresa May. "Parlament bo sprejemal našo zakonodajo. Britanski sodniki bodo razlagali to zakonodajo in britansko vrhovno sodišče bo razsodnik glede teh zakonov," je dodala. Stališče Bruslja je, da bi moralo imeti Sodišče EU-ja tudi po brexitu pristojnost pri določenih vprašanjih, na primer pri zaščiti pravic evropskih državljanov, ki živijo v Veliki Britaniji.

Pogajanja med Brusljem in Londonom o brexitu se bodo nadaljevala konec avgusta.

A. V.