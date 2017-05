Theresa May: Po volitvah ne bo veliko časa za pripravo na pogajanja o brexitu

London želi ohraniti tesno partnerstvo z EU-jem

29. maj 2017 ob 17:58

London - MMC RTV SLO/Reuters

Britanska premierka Theresa May je pozvala volivce, da na prihajajočih volitvah krepko utrdijo položaj vladajoče stranke, saj časa pred začetkom pogajanj o brexitu ni veliko.

Britanci bodo na volitve, ki jih je sklicala Mayeva, odšli 8. junija, prvi krog pogajanj med Londonom in Evropsko unijo o odhodu Velike Britanije iz povezave pa se bo začel že 19. junija. Premierka želi na volitvah utrditi položaj svoje vladajoče stranke pred pogajanji z Brusljem, vendar pa se je glede na ankete njena prednost občutno zmanjšala.

"Pogajanja se bodo začela samo 11 dni po volilnem dnevu. Ne bo kakršnega koli časa za odlašanje. Pogajanja ne bodo zastala, saj so Evropejci pripravljeni. Urnik je bil določen in ne bo sprememb," je v Londonu v nagovoru podpornikom povedala Mayeva.

Medtem je britanska ministrica za notranje zadeve Amber Rudd zatrdila, da želijo ohraniti "globoko in posebno partnerstvo" z Unijo tudi po brexitu, poroča BBC. Odzvala se je na besede nemške kanclerke Angele Merkel, ki je v soboto dejala, da se Evropa zdaj bori za svojo lastno usodo in da EU ne more biti po izvolitvi Donalda Trumpa in brexitu več povsem odvisna od ZDA in Velike Britanije.

Ruddova je povedala, da si London še naprej želi tesno sodelovati z Brusljem: "Ko bomo začeli pogajanja o izstopu iz Unije, bomo lahko pomirili Nemčijo in druge članice, da bomo še naprej čvrsti partnerji na področju obrambe, varnosti in upamo, da tudi trgovine. Za našo državo bodo to najbolj pomembna pogajanja v zadnjih desetletjih. Ključna so in zato morajo biti uspešna, se pa zavedamo, kako bodo težka."

O želji po nadaljnjem tesnem sodelovanju je spregovorila tudi Mayeva: "Ne zapuščamo Evrope, ampak zapuščamo Evropsko unijo. Je pa prav, da Unija sama odslej sprejema nekatere odločitve o naravi organizacije in prihodnosti institucij." Nemški notranji minister Thomas de Maizere je prepričan, da brexit ne bo imel vpliva na evropsko varnost: "Prepričan sem, da vprašanje sodelovanja na področju varnosti ne bo med najtežjimi v pogajanjih. Tu nas veliko stvari združuje."

T. J.