Vlada zaskrbljena zaradi Agrokorja. Čižmić obljublja spoštovanje pravic delavcev.

Slovenija budno spremlja dogajanje na Hrvaškem

6. april 2017 ob 15:37,

zadnji poseg: 6. april 2017 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Razmere v hrvaškem Agrokorju, natančneje, kako bi lahko težave hrvaške skupine vplivale na Mercator in slovensko živilskopredelovalno industrijo, so zaposlovale slovenski politični vrh.

O težavah Agrokorja in posledicah, ki bi jih zaradi zaostrenih razmer v hrvaški skupini lahko občutil Mercator, so razpravljali predsednik vlade Miro Cerar, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in minister za kmetijstvo Dejan Židan. Pristojna ministra in premier naj bi se že seznanili z informacijo glede morebitnega vpliva dogajanja v Agrokorju na slovensko živilskopredelovalno industrijo.

"Ministri vsak s svoje pristojnosti pozorno spremljamo razvoj situacije," je na novinarski konferenci po seji vlade dogajanje okoli Mercatorja komentirala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, ki sicer ne želi prejudicirati kakršnekoli možne smeri ukrepanja. "Vsekakor pa bomo na to temo zelo pozorni in bomo preučili najrazličnejše možne variante," je dodala.

Beseda o Mercatorju je tekla tudi na koalicijskem vrhu, kjer sta ministra z razmerami v Mercatorju in Agrokorju seznanila tudi koalicijske partnerje.

Vlada bo ukrepala v omejitvah svoje pristojnosti

Vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer je po koalicijskem vrhu povedala, da je vlada zaskrbljena in da budno spremlja razvoj dogodkov v Agrokorju, ki je lastnik Mercatorja, a v omejitvah svojih pristojnosti. "Mercator je v zasebni lasti, poskrbeti moramo za stabilnost, nemoteno delovanje tako Mercatorja kot slovenskih dobaviteljev, nikakor pa ne mimo svojih pristojnosti. Kakšni so načrti na strani vlade, ne morem komunicirati, a ko bodo usklajeni, boste o tem obveščeni," je povedala.

Na tem področju delata predvsem Židan in Počivalšek, je povedal vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša. Zagotovil je, da so na koalicijskem vrhu dobili ustrezne informacije, težko pa javno govori o tem, kaj bo vlada naredila. Že pred koalicijskim vrhom je povedal, da bi država oz. politika morala ukrepati že ob prodaji Mercatorja, saj da so bile verjetno že takrat znane informacije o stanju v Agrokorju. "Zdaj je zadeva izbruhnila, položaj je treba reševati," je dejal Jurša.

"Slovenija budno spremlja, kaj se dogaja na Hrvaškem, z glavnim ciljem, da se zadržijo v Mercatorju delovna mesta, da se zadržijo dobavitelji, da ostane v taki funkciji kot do zdaj," pa je poudaril vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

Sta pa oba ministra že v sredo, ko je odmevala menjava vodstva Mercatorja, zatrdila, da Slovenija skrbno spremlja dogajanje v Agrokorju. Počivalšek je ob tem spomnil, da Mercator pred morebitnimi težavami zaradi Agrokorja do leta 2020 ščiti sporazum z bankami upnicami, ki Agrokorju onemogoča posege v denarni tok.

Čižmić na sestanku s sindikati

S sindikati pa se je medtem že sestal novi predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić, ki jim je po besedah predsednice Sindikata delavcev trgovine Slovenije Vesne Stojanovič zagotovil, da bo ohranil dozdajšnji dialog ter spoštoval kolektivno pogodbo in delovno zakonodajo. Prav tako se Mercatorjevim delavcem ni treba bati odpuščanj, je dodal sekretar sindikata Ladislav Rožič.

Stojanovičeva je pojasnila, da se na sindikat obrača vse več zaposlenih v Mercatorju, ki jih skrbi, kaj se bo zgodilo. "Med ljudmi se čuti kar precej napetosti, negotovosti, seveda to vpliva tudi na motivacijo. Položaj ni rožnat," je povedala Stojanovičeva in dodala, da je bil socialni dialog pod Balažičevim vodstvom na zelo visoki ravni, zato je sama na sestanku izrazila željo, da bi tak tudi ostal.

Novi prvi mož Mercatorja je po njenih besedah obljubil, da na tem področju ne bo sprememb in večkrat je zagotovil, da bo spoštoval kolektivno pogodbo in delovno zakonodajo. Poleg tega je napovedal, da bodo obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev naprej tekle brez sprememb.

Četudi zaveze o ohranitvi števila zaposlenih, ki jih je Agrokor dal ob prevzemu Mercatorja, veljajo le do septembra, večjih strahov med predstavniki delojemalcev za zdaj ni.

Rožič je v zvezi s tem izpostavil, da je zaposlenih v prodaji še premalo, da se njihovega števila ne da znižati in bi bilo treba prej kot to poiskati nove. "Noben lastnik v tej državi ne bo šel zapirat trgovin, ker bi imel premalo delavcev, raje bi zaposlil nove. V zvezi s tem nimam bojazni," je optimističen.

Kritični do Balažičevega odstopa

Sindikalist upa, da se slovenskega trgovca ne bo mešalo v težave Agrokorja in se ga bo v primeru prodaje prodalo strateškemu kupcu. V sindikatu se sicer zavedajo, da je dogajanje v Agrokorju še "zelo v zraku", a izjave novega direktorja za prestrukturiranje Agrokorja Antonia Alvareza III. Stojanovičevo navdajajo z optimizmom. Alvarez je namreč obljubil, da bo ena od njihovih osrednjih prioritet ohranitev delovnih mest. Rožič se na drugi strani boji, da je zaposleni v Agrokorju ne bodo odnesli dobro. Ravno nasprotno, prav oni bodo plačali krizo, je sklenil.

V sindikatu so se obregnili tudi v odstop Tonija Balažiča z mesta prvega moža največjega slovenskega trgovca, ki je sindikaliste močno presenetil. Stojanovičeva, ki je tudi članica nadzornega sveta Mercatorja, o tem ni imela nobenih informacij, prav tako ne Rožič. Ta je prepričan, da je sporazumen odhod s funkcije neodgovoren. Po njegovem mnenju je lastnik hrvaškega živilskega koncerna Agrokor Ivica Todorić s tem Balažiču naredil uslugo, "ker mu je ta pomagal v prodajnih postopkih Mercatorja".

Sa. J.