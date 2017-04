Agrokor: Plenković in dobavitelji pričakujejo pravičen dogovor vseh akterjev

3. april 2017 ob 12:08,

Hrvaški premier Andrej Plenković je po srečanju z največjimi dobavitelji živilskega koncerna Agrokor izpostavil, da pričakuje pravičen dogovor skupine, upnikov in dobaviteljev za rešitev krize poslovanja v največjem hrvaškem gospodarskem sistemu.

Dobavitelji opozarjajo, da nimajo veliko časa, prav zato pa pričakujejo pomoč države.

Plenković je po srečanju povedal, da so od dobaviteljev želeli slišati, kakšni so njihovi pogledi na stanje v Agrokorju, in se seznaniti s potekom pogovorov dobaviteljev z bankami upnicami in koncernom.

"Vlada si glede na stanje v našem največjem gospodarskem sistemu predvsem intenzivno prizadeva za umiritev strasti v javnosti. Vlada želi podpreti vsako prizadevanje, ki bo privedlo do dogovora vseh akterjev," je dejal Plenković in napovedal, da bodo nadaljevali pogovore.

Za kakovostno prestrukturiranje

Kot je pojasnil, pričakuje pravičen dogovor vseh deležnikov zgodbe na Hrvaškem in v drugih državah, v katerih posluje Agrokor, tako da bo mogoče izvesti kakovostno prestrukturiranje in bo na voljo dotok svežega denarja za redno plačevanje vsaj dela obveznosti do dobaviteljev.

Premier je spomnil še, da so pripravili predlog zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih. Po njegovih pričakovanjih bo sabor predlog v petek tudi sprejel.

Zakon bo po njegovih besedah mogoče uveljaviti ob morebitnem neuspešnem dogovoru vpletenih v zadevo Agrokor. Ob tem so zakonske rešitve pomembne tudi zaradi stabilnosti hrvaškega gospodarstva in finančnega sistema, je dodal. Poudaril je še, da je čas ključen in da je vlada pripravljena prevzeti tudi odgovornost za prestrukturiranje Agrokorja.

Na novinarsko vprašanje, ali so pripravljeni odmrzniti Agrokorjeve račune, ki jih je država zamrznila zaradi približno deset milijonov evrov obveznosti od DDV-ja, je Plenković odgovoril, da davčna uprava ščiti interese državnega proračuna in da bo delovala v skladu z zakoni.

Dobaviteljem je dovolj čakanja

Dobavitelji so potrdili, da načeloma soglašajo z bankami upnicami, ko gre za sporazum, ki so ga v nedeljo podpisali z Agrokorjem o mirovanju dolga, a so tudi opozorili, da ne morejo čakati dolgo.

"Stand-still poteka predolgo, to ni sprejemljivo. Današnje srečanje smo zahtevali, da bi opozorili na nujnost situacije in izpostavili potrebo po skupnem iskanju rešitve med bankami, dobavitelji in državo," je povedal član uprave Francka Josip Budimir.

Budimir je presodil, da je sporazum stand-still dobra rešitev, vladni zakon pa dobrodošla pomoč, da bodo dogovori hitreje uresničeni. Kot je povedal, pa je treba nujno doseči tudi odmrznitev računa koncerna.

Plenković in Budimir pa nista želela komentirati odločitev bank upnic, da bo novi prvi mož Agrokorja izvršni direktor za prestrukturiranja v Evropi pri svetovalni hiši Alvarez & Marsal, Antonio Alvarez III, češ da gre za odločitev upnikov.

