Bivši direktor bi Radeče papir novo poslal v prisilno poravnavo

Za predlogom tudi nekdanji direktor

21. marec 2017 ob 19:06

Radeče - MMC RTV SLO

Finančni upniki družbe Radeče papir nova so vložili predlog za prisilno poravnavo. Vodstvo družbe pa je prepričano, da je predlog neutemeljen, saj sproti poplačujejo vse nesporne zapadle obveznosti.

Predlog za prisilno poravnavo družbe Radeče papir nova, ki so ga vložili finančni upniki, družbe Strelski center Gaj, Interexpo Skupina ter Strelski klub Central, ki jih obvladuje nekdanji direktor Radeče papirja Igor Rakuša, morajo zdaj predlog dopolniti. Vodstvo družbe Radeče papir nova pa je prepričano, da je predlog neutemeljen. Zagotavljajo, da je družba solventna, kapitalsko ustrezna in da sproti poravnava vse nesporne zapadle obveznosti.

Terjatve, gre za slaba dva milijona evrov, ki naj bi jih vlagatelji predloga za prisilno poravnavo Radeče papirja nova imeli do družbe in jih uveljavljajo v predlogu prisilne poravnave, so predmet sodnega spora in izvirajo iz spornih poslov. Zaradi njih je bil Rakuša tudi razrešen z mesta direktorja. To je bilo kmalu po nastanku nove družbe, nastale na pogorišču radeške papirnice.

Direktor proizvodnje v Radeče papirju nova Tomaž Režun je pojasnil: "Terjatve so v vsakem primeru sporne in jim seveda oporekamo tako po temelju kot po višini. Nismo insolventni in kapitalsko smo popolnoma ustrezni."

Da gre za neutemeljen predlog prisilne poravnave je prepričana pravna svetovalka iz družbe PREMS, Mateja Kajzba. Kot je dejala: "Predlog ne vsebuje potrebnih podatkov. Prav tako se ne nanaša na javno objavljene zadnje podatke, ki se jih zahteva skladno z insolvenčno zakonodajo."

Družba Radeče papir nova je v začetku letošnjega leta tudi povečala osnovni kapital in sproti poplačuje vse nesporne zapadle obveznosti, zatrjuje finančni direktor Radeče papirja nova Leopold Povše. "Obveznosti do dobaviteljev sproti poplačujemo, poslujemo v redu, proizvodnja je razprodana vnaprej, poslovanje je zelo pozitivno in gre v skladu z načrti."

V Radeče papirju nova so prepričani, da do prisilne poravnave ne bo prišlo, saj predlog po njihovem mnenju ne more vzdržati.

Karmen Štrancar Rajevec, Radio Slovenija